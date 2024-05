Jesica Cirio incómoda tras los posteos de Sofía Clerici con Martín Insaurralde

Jueves, 23 de mayo de 2024

La conductora fue consultada por las nuevas imágenes de su expareja con la modelo y se mostró molesta por las preguntas.





La modelo se refirió en A la tarde a la publicación de Instagram que muestra a su expareja y su amante juntos. Sofía compartió nuevas fotos de una situación íntima con Martín a meses ya del llamado yategate que le costó a él su carrera.



Insaurralde maneja en una de las fotos que reza la leyenda “la ruta del amor y en otra declara “cómo me miman” al mostrar una parrilla.



Jesica fue abordada por un cronista que le preguntó por el posteo y se desentendió expresando incomodidad. Cirio repitió por encima de la voz de su entrevistador que “no tengo ni idea, chicos. No veo nada, no sé”.



“No tengo idea de qué me están hablando, no lo vi”, insistió la modelo sobre las nuevas fotos de Insaurralde. Jesica cerró, ya arriba de su auto, al reconocer que “para mi casamiento está todo bien y yo estoy muy feliz”.



