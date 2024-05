Nueve muertos y más de 50 heridos: se derrumbó un escenario en un acto de campaña

Jueves, 23 de mayo de 2024

El hecho ocurrió en la localidad de San Pedro Garza, en el estado de Nuevo León. El candidato a presidente de México, Jorge Álvarez Máynes, se encontraba en el evento.



Un escenario se desplomó durante un acto político en México y dejó al menos 9 muertos y más de 50 heridos. El trágico hecho ocurrió en la localidad de San Pedro Garza, parte de la zona metropolitana de la ciudad industrial de Monterrey, en el estado de Nuevo León.



El evento era el cierre de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati, quien estaba acompañada por el candidato a la presidencia de México Jorge Álvarez Máynez.



El momento del accidente se difundió en las redes sociales y muestran el momento en que las torres que sostenían el templete se desploman a causa de un vendaval y una pantalla gigante cae sobre la tarima donde estaban los candidatos.



El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue quien confirmó en la red social X (antes Twitter) que visitó la Clínica 7 y le notificaron de la muerte de "ocho adultos y un menor". Con respecto al colapso del escenario, García explicó que "fuertes vientos tumbaron el escenario", por lo que "pidió a la gente resguardarse porque en la zona se registran tormentas eléctricas y lluvia intensa".



En tanto, Álvarez Máynez, de 38 años, y sus acompañantes lograron ponerse a salvo tras correr rápidamente. En sus redes sociales, el tercero en la intención de voto de cara a las elecciones del 2 de junio expresó: "Estoy bien y en comunicación con autoridades estatales para dar seguimiento a lo acontecido. Lo único importante en estos momentos es atender a las víctimas".



El candidato también indicó que los integrantes de su equipo que resultaron lesionados están siendo atendidos en un hospital, mientras que su partido lanzó un comunicado en el que informó que suspendería todos sus actos de campaña "en solidaridad con los afectados".



El diputado de Movimiento Ciudadano, Javier González Alcántara, habló con medios locales y señaló que rescatistas evacuaron a los lesionados que estaban bajo el templete, en medio de un amplio operativo y confirmó que se pudo sacar a toda la gente que estaba debajo del escenario, trasladando a los lesionados a los hospitales.



José Juan, uno de los asistentes al evento político, narró cómo de forma sorpresiva la estructura se desplomó sobre los candidatos y el público: "De repente se vino abajo, me golpeó en la cabeza y me desmayé, lo demás fue pura histeria, puro pánico".



Derrumbe de un escenario en México: el mensaje de las candidatas presidenciales

Las otras candidatas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, expresaron sus condolencias por el incidente. La candidata del oficialismo de izquierda y amplia favorita para ganar la presidencia, sostuvo: "Deseo esté todo bien con las y los candidatos asistentes al evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León".



Mientras que Gálvez, la opositora de centroderecha, expresó: "De todo corazón deseo que no haya heridos de gravedad por lo ocurrido en el evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León".