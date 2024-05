Leticia Siciliani habló del romance de su hermana con Luciano Castro

Martes, 21 de mayo de 2024

La menor de las Siciliani se refirió a la flamante relación amorosa de Griselda, tras la confirmación de los protagonistas

Tras varios rumores, especulaciones y luego de haber sido capturados comiendo juntos en un restaurante de Buenos Aires, los rumores que relacionaban a Luciano Castro y Griselda Siciliani se confirmaron luego de que la propia actriz confiese que estaba saliendo con el actor.



Fue este lunes en A la tarde (América), cuando uno de los cronistas del programa indagó a la intérprete: “Griselda, todos los medios están preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?”. La respuesta de la actriz no dejó lugar a dudas. “Sí”, dijo contundente, y agregó: “Estamos rebien”.



Cabe destacar que ellos ya habían tenido un vínculo amoroso previo a que él se ponga en pareja con Sabrina Rojas, con quien estuvo casado más de diez años y tuvo dos hijos, Esperanza y Fausto. A raíz de esta confirmación del romance, varias figuras cercanas a los protagonistas fueron consultadas al respecto.



Una de ellas fue Leticia Siciliani, hermana de Griselda, quien dio el visto bueno luego de que la actriz blanqueara su vínculo con Castro. “Y es el amor, se da en cualquier momento”, comenzó diciendo la actriz, cuando le preguntaron si confirmaban ”en el momento menos pensado”. “Realmente”, contestó ella.



”¿Qué te parece Luciano como cuñado?”, siguió Santiago Sposato, el cronista de América, a lo que Leticia reveló: “No lo conozco mucho como cuñado, pero Luciano es lo más, trabajé mucho con él y es un compañerazo”. Por último, la hermana de Griselda aclaró que no había pensado respuestas sobre el tema, ya que es muy reciente: “Se la mandaron, se quieren, que sé yo”.



“¿Qué dirá (Adrián) Suar al respecto?”, indagó sobre el ex de la actriz. “¿Y qué va a decir? No sé. Pero bueno, ya pasaron muchos años, ella (por Griselda) nunca había tenido nada después de Adrián. Bah, a mí nunca me contó nada, esta es la primera vez“. Ante la respuesta de Leticia, el cronista comentó: “Es un amor verdadero, entonces”. A lo que la actriz concluyó: “Espero que sí”.



Otra de las personas consultadas al respecto fue Sabrina Rojas, ex de Luciano, quien también opinó del nuevo vínculo que inició su expareja y padre de sus hijos. “Me alegro por ellos”, comenzó diciendo la conductora de Pasó en América, también al aire de LAM y enseguida agregó: “Pero no es a mí a quien tienen que preguntarle. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, lo que no me interesa es con quién sale el papá de mis hijos. Después, si es Griselda, Florencia, un canguro, me da lo mismo”, aclaró irónica.



Acto seguido, también fue el cronista del programa de Ángel de Brito, quien le consultó: “Por decantación es probable que la actual de tu ex se vincule con tus hijos...”, y ella aseguró: “Depende, el tiempo lo dirá, pero eso se lo tienen que preguntar a él”. Segundos después, Sabrina admitió que no habló del tema con su exmarido. Con una sonrisa incómoda, dijo: “No hablé del tema. Yo sabía de antes, pero no quiero decir fechas o cosas porque los protagonistas... no sé...”, intentó explicar con evasivas.