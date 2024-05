Rescataron el cuerpo de Raisi, el del canciller Y los de los otros pasajeros iraníes

Lunes, 20 de mayo de 2024

La Unión Europea dijo el domingo que había activado su “servicio de mapeo de respuesta rápida” para ayudar a Irán a buscar un helicóptero que transportaba al presidente Ebrahim Raisi y que desapareció en la ladera de una montaña cubierta de niebla.





“Esperamos que Dios Todopoderoso devuelva a nuestro querido presidente y a sus acompañantes con plena salud a los brazos de la nación”, manifestó el ayatolá



El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, instó este domingo a los iraníes a “no preocuparse” por el país después de que los medios estatales informaran que un helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi había sufrido un accidente.



El helicóptero que transportaba al jefe de Estado de Irán, Ebrahim Raisi, se encuentra en paradero desconocido tras realizar un “aterrizaje forzoso” en el noroeste del país y crece la incertidumbre sobre el estado del mandatario y la comitiva de altos funcionarios que lo acompañaba.



Raisi viajaba por la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. La televisión estatal dijo que el incidente ocurrió cerca de Jolfa, una ciudad en la frontera con la nación de Azerbaiyán, a unos 600 kilómetros al noroeste de la capital iraní, Teherán. Más tarde, la televisión lo situó más al este, cerca del pueblo de Uzi, pero los detalles siguieron siendo contradictorios.



Viajaban con Raisi el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y otros funcionarios, informó la agencia estatal de noticias IRNA. A bordo también se encontraba el ayatolá Al-Hashemi, Imam de la Mezquita de Tabriz.



Las autoridades no han explicado la causa del “aterrizaje forzoso” y han puesto en marcha una operación para localizar el aparato en el que viajaban el jefe de Estado y los otros altos cargos del país, sin éxito hasta ahora debido a la situación climatología adversa.



La Media Luna Roja reportó que en medio de las operaciones tres socorristas desaparecieron.



Un funcionario del gobierno local utilizó la palabra “estrellado” para describir el accidente, pero reconoció a un periódico iraní que aún no había llegado al lugar. Sin embargo, hasta el momento la República Islámica no emitió ningún comunicado oficial sobre el accidente ni el estado de Raisi.



Ni IRNA ni la televisión estatal ofrecieron información sobre el estado de Raisi, pero un funcionario iraní dijo que las vidas del presidente y del canciller “corren peligro tras el accidente”.



“Seguimos teniendo esperanzas, pero la información procedente del lugar del accidente es muy preocupante”, declaró a Reuters un funcionario iraní.



“El estimado presidente y compañía estaban de regreso a bordo de unos helicópteros y uno de los helicópteros se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso debido al mal tiempo y la niebla”, dijo el ministro del Interior, Ahmad Vahidi, en comentarios emitidos por la televisión estatal. “Varios equipos de rescate están de camino a la región, pero debido al mal tiempo y la niebla podrían tardar en llegar al helicóptero”.



Y añadió: “La región es un poco (accidentada) y es difícil establecer contacto. Estamos esperando a que los equipos de rescate lleguen al lugar del aterrizaje y nos den más información.”



Los equipos de rescate intentaban llegar al lugar del siniestro, según la televisión estatal, pero las malas condiciones meteorológicas estaban dificultando las operaciones.



Veinte equipos de rescate y ocho perros han sido enviados para encontrar el helicóptero, según las autoridades de emergencias. Un helicóptero de emergencias no pudo aterrizar en la zona debido a la espesa niebla y tuvo que regresar, según un portavoz de emergencias.



Se había informado de fuertes lluvias y niebla con algo de viento y un video de la tv iraní mostró a equipos de rescate rastrando la zona del accidente en medio de una espesa niebla. IRNA calificó la zona de “bosque” y se sabe que la región también es montañosa.



El jefe de la Organización de Socorro y Rescate de la Media Luna Roja, Babak Mahmoud, dijo que “se enviaron drones de rescate al lugar del accidente”, informó la agencia Tansim.



Raisi había estado en Azerbaiyán a primera hora del domingo para inaugurar una presa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. La presa es la tercera que ambas naciones construyen en el río Aras. La visita se produjo a pesar de las frías relaciones entre las dos naciones, entre otras cosas por un ataque con armas de fuego contra la embajada de Azerbaiyán en Teherán en 2023, y las relaciones diplomáticas de Azerbaiyán con Israel, que la teocracia chiíta de Irán considera su principal enemigo en la región.



Tras difundirse la noticia del posible accidente, Aliyev se dijo “seriamente preocupado”.



“Nuestras oraciones a Dios Todopoderoso están con el presidente Ibrahim Raisi y su delegación acompañante. Como país vecino, amigo y hermano, la República de Azerbaiyán está dispuesta a brindar todo tipo de apoyo”, escribió en X.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido informado del accidente del helicóptero en el que viajaba el presidente iraní, según la Casa Blanca.



El Departamento de Estado de EE.UU. dijo que estaba “siguiendo de cerca los informes de un posible aterrizaje forzoso de un helicóptero en Irán que transportaba al presidente iraní y al ministro de Asuntos Exteriores.”



Y añadió: “No tenemos más comentarios en este momento”.



Irán vuela con diversos helicópteros en el país, pero las sanciones internacionales dificultan la obtención de piezas para ellos. Además, su flota aérea militar data en gran medida de antes de la Revolución Islámica de 1979. IRNA publicó imágenes que describió como Raisi despegando en lo que parecía un helicóptero Bell 412, con un esquema de pintura azul y blanco visto previamente en fotografías publicadas.



Raisi, de 63 años, es un hombre de línea dura que anteriormente dirigió el poder judicial del país. Se le considera un protegido del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, y algunos analistas han sugerido que podría sustituir al líder, de 85 años, tras su muerte o renuncia al cargo.



Raisi ganó las elecciones presidenciales iraníes de 2021, en las que se registró la participación más baja de la historia de la República Islámica. Raisi está sancionado por Estados Unidos en parte por su implicación en la ejecución masiva de miles de presos políticos en 1988, al final de la sangrienta guerra entre Irán e Irak.



El probable accidente se produce en momentos en que Irán, bajo el mandato de Raisi y del ayatolá Khamenei, lanzó el mes pasado un ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel y ha enriquecido uranio más cerca que nunca de alcanzar niveles aptos para la fabricación de armas.



Irán también ha suministrado armas a Rusia en su guerra contra Ucrania y ha continuado armando a grupos interpuestos en Oriente Medio, como los rebeldes hutíes de Yemen y Hezbollah de Líbano.



Mientras tanto, las protestas masivas se suceden en el país desde hace años. La más reciente fue la muerte en 2022 de Mahsa Amini, una mujer que había sido detenida anteriormente por no llevar el hiyab, o pañuelo en la cabeza, a gusto de las autoridades. La represión de seguridad que siguió a las manifestaciones, de un mes de duración, se saldó con más de 500 muertos y más de 22.000 detenidos. En marzo, un grupo de investigación de las Naciones Unidas concluyó que Irán era responsable de la “violencia física” que provocó la muerte de Amini.