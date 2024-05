Corrupción de menores en una iglesia: declaró la víctima en Cámara Gesell

Viernes, 17 de mayo de 2024

Declaró en Cámara Gesell un menor de 12 años por la denuncia contra el directivo de la iglesia Adventista, Instituto acusado de corrupción de menores. El chico ratificó y amplió la denuncia con detalles donde se produjo el encuentro.



En tanto para la próxima semana se definió iniciar con una ronda de testimoniales. Son alrededor de siete testigos que tiene la causa, entre ellos, la madre y abuela del menor, además algunos miembros de la iglesia.



También resta realizar una inspección ocular para conocer el sitio donde el menor afirma se produjo el encuentro con el imputado.



Cabe recordar que a finales de abril declaró el acusado ante la fiscal María Lucrecia Troia Quirch.



El anciano, contó su versión del hecho. Negó que haya ocurrido el delito que se le imputa. Aclaró que nunca tuvo contacto con el menor. En tanto relató que por mandato de la iglesia, hay dos mandamientos que rigen. Una de ellas es que dentro del predio de la iglesia las personas adultas, no pueden estar a solas con menores, y la otra es que tampoco los hombres pueden estar a solas con mujeres, a no ser que se trate de un matrimonio. Precisó que son reglas de conductas que se cumplen siempre.



Por otra parte, precisó que tiene pruebas para demostrar que no estuvo con el menor.



La denuncia, realizada por la madre de un niño, el pasado 18 de noviembre de 2023, ha conmocionado a la comunidad adventista. A pesar de haber sido destituido de sus responsabilidades en la iglesia, el acusado continúa congregándose en otro templo.



Por su parte la iglesia expresó su solidaridad con la víctima y su familia, reafirmando su compromiso con los valores éticos y morales que la caracterizan. En un comunicado oficial, se anunció que la persona acusada ha sido desvinculada de todas sus responsabilidades y posteriormente desfraternizada como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.



El acusado reconocido como Anciano, era director de un área clave en la formación deportiva y espiritual de los chicos que concurren al instituto situado por calle Resoagli 1260 de la capital correntina.



Según precisaron es el director del grupo “Conquistadores” de adolescentes y jóvenes. El encargado de organizar los eventos y viajes a otras provincias, sobre todo a Misiones donde se desarrollan competencias.



El pasado 9 de marzo el pastor presidente de la asociación convocó a una asamblea a los miembros.



Se llevó a cabo en la iglesia lindante al Instituto. Allí informó a un grupo de 20 personas sobre lo que estaba ocurriendo y la denuncia que existía en contra del Anciano por el delito de corrupción de menores. Hizo una breve síntesis del caso y resaltó que no era el único caso, ya que varios hermanos a lo largo de los años tuvieron la misma experiencia que la víctima que se animó a judicializar el hecho.