Narcos salían del río con paquetes de marihuana y cocaína

Viernes, 17 de mayo de 2024

Dos hombres abandonaban la zona costera del río Paraná en una camioneta. Fueron interceptados por una patrulla de Prefectura Naval y pretendieron escapar sobre Ruta Nacional 12. Ambos finalizaron detenidos. Como destino tenían la ciudad de Corrientes



Dos hombres resultaron detenidos cuando salían con una camioneta cargada de paquetes de marihuana y cocaína desde la zona costera del río Paraná, en la localidad de Itá Ibaté.



Ambos sujetos trataron de escapar de una patrulla de la Prefectura Naval Argentina (PNA) tras ser descubiertos al emprender viaje rumbo a la ciudad de Corrientes, sobre Ruta Nacional 12.



En un intento desesperado de fuga dieron vuelta en "U" sobre la carretera y aceleraron. Sin embargo, la maniobra no les sirvió de mucho. A poca distancia quedaron rodeados.



Adentro de la pick up, efectivos de la fuerza de seguridad hallaron un bulto cargado de un total de siete envoltorios tipo ladrillos, rellenados de picadura de marihuana, y una bocha de clorhidrato de cocaína.



Trabajos previos de investigación permitieron saber a efectivos de la PNA sede local sobre el probable movimiento de un grupo dedicado al narcotráfico.



El dato obtenido indicaba a las autoridades de Prefectura sobre el intento de narcotráfico que realizarían en horario de la noche en zona rural utilizando un camino de tierra para el transporte de estupefacientes desde la ribera del Paraná hacia la carretera nacional.



Con la información destinaron un par de móviles para posicionarse en forma discreta a la altura del kilómetro 1196.



La vigilancia tuvo "saldo positivo". En medio de la oscuridad observaron las luces de una camioneta utilitaria aproximarse y subir a la ruta en dirección a la capital provincial.



Desde ese momento iniciaron el seguimiento que generó la maniobra evasiva de los sospechosos.



Luego de frenar dieron la vuelta para tratar de escapar en sentido contrario. Sin embargo, a pesar de la acción y acelerar no pudieron avanzar mucho porque, otro en otro móvil, lograron cerrar el paso.



"Tras la captura, el personal de la institución constató que sus dos ocupantes llevaban una bocha de cocaína y un bulto con ocho panes de marihuana con un peso de más de siete kilos", informó la PNA a través de su oficina de prensa.



"El Juzgado Federal de Primera Instancia Número 2 de Corrientes ordenó la detención de los involucrados y el decomiso de los estupefacientes", agregaron.



La droga habría sido ingresada al país desde la República de Paraguay en alguna embarcación que surcó el Paraná.



Con esa metodología actúan las diferentes bandas narcos que comercializan estupefacientes en área de frontera.