Marilyn Manson adelantó su nueva música tras cuatro años de ausencia

Viernes, 17 de mayo de 2024

El polémico artista habría firmado con una nueva discográfica para retomar su carrera musical, tras la pausa y varios escándalos de abuso



Marilyn Manson, conocido por sus provocativas puestas en escena y su controvertida reputación, dejó indicios de su inminente regreso a la música. El 15 de mayo, el artista publicó un teaser en colaboración con la cuenta oficial de Nuclear Blast Records, lo que sugiere que su próximo trabajo será lanzado bajo este sello discográfico.



La alianza musical se produce después de que Manson fuera retirado de Loma Vista Recordings en 2021 debido a acusaciones de abuso por parte de varias mujeres. El último álbum del rockero, “We Are Chaos”, fue lanzado en 2020.



El reciente teaser de aproximadamente 70 segundos muestra a Manson con una apariencia más delgada. La publicación en redes ha sido titulada “NB x MM” sin mayores detalles sobre el proyecto.



¿Se tratará de un álbum? Según medios especializados, ese el rumor que suena más fuerte luego de que se conociese un evento de “escucha privada” organizado por Manson hace semanas, en el que habría mostrado parte de sus nuevos tracks a sus invitados.



En marzo de este año se anunció que Manson sería el artista invitado en la gira de Five Finger Death Punch por Estados Unidos, la cual comenzará el 2 de agosto en Hershey, Pennsylvania. Esta será su primera presentación en vivo desde 2019.



Graves denuncias

Los últimos años han sido turbulentos para el músico de 55 años, cuyo verdadero nombre es Brian Warner. Desde 2019, Manson se mantuvo fuera de los escenarios y enfrenta una serie de demandas y acusaciones de abuso sexual, físico y emocional por parte de múltiples mujeres, entre las cuales se encuentran figuras conocidas como la actriz de Westworld, Evan Rachel Wood, y la actriz de Game of Thrones, Esmé Bianco.



En 2021, la residencia del cantante en Los Ángeles fue allanada por autoridades en el marco de estas investigaciones. Según informes, la policía del condado le había abierto una investigación por reportes de violencia doméstica entre 2009 y 2011.



Manson, por su parte, negó todas las acusaciones y las calificó de “horrible distorsión de la realidad”. Él aseguró que sus relaciones íntimas siempre fueron consensuadas.



Evan Rachel Wood fue la primera en señalar públicamente a Manson, su expareja, como su agresor en febrero de 2021, mediante una publicación en Instagram. Bianco, por su parte, presentó una demanda acusando a Manson de tráfico de personas, pues la habría traído desde Inglaterra a California bajo falsas promesas de trabajo en películas y videos musicales que nunca se materializaron. De acuerdo a la demanda, Bianco también fue víctima de privación de alimento y sueño, así como de agresiones físicas y amenazas de violación.



Wood por su parte, incluyó detalles de su acusación en el documental Phoenix Rising que presentó en enero de 2022 en Sundance. Explicó que el músico la violó durante la filmación del videoclip “Heart-Shaped Glasses”, pues ella solo había acordado grabar una escena de sexo simulada. Ella tenía 19 años y él 38 en ese entonces.



“Me lavaron el cerebro y me manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, dijo en su publicación de Instagram.



Tras el escándalo, Manson presentó una demanda por difamación contra Eva Rachel Wood y su asociada, Illma Gore, afirmando que ambas fabricaron las acusaciones y convencieron a otras mujeres para que también denunciaran. Sin embargo, en enero de 2023, un juez desestimó gran parte de la demanda de Manson y le ordenó pagar 326,956 dólares en costos legales a Wood.



Aunque Manson alcanzó un acuerdo extrajudicial con la actriz Esmé Bianco en enero de 2023, el músico aún tiene otras denuncias y procesos legales pendientes.