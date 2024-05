Corrientes Capital

Danna Paola habló de infidelidades y reavivó la polémica entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Miércoles, 15 de mayo de 2024

Durante su paso por Rumis, la cantante mexicana habló de las infidelidades y de cómo se dio cuenta cuando se lo hicieron a ella. ¿Palo para Yatra y Tini?.



Danna Paola llegó a Argentina para dar un show el próximo 17 de mayo en el Gran Rex y ya generó una gran polémica. Esto es porque visitó Rumis, el programa de Lizardo Ponce, donde habló, además de su música, de las infidelidades causando un gran impacto entre sus fanáticos, los de Sebastián Yatra y Tini Stoessel.



Hay que destacar que cuando la "Triple T" cortó su romance con Sebastián Yatra se especuló sobre una infidelidad del colombiano con la mexicana. "Hay mucha mala información sobre ser infiel. El problema es de la persona, porque vi muchos comentarios de ‘lo descuidó’. No. Hay que tener compromiso en la relación", comenzó la artista.



Luego, agregó: "Si en esa relación las cosas no van muy bien y le querés, adelante". Al mismo tiempo, afirmó: "Yo sí me besé con gente. Con mucha gente, ja, ja. Pero ser infiel, infiel. No. De tener mensajes ocultos, no". Pero, fue tras esto que blanqueó: "Sí me han sido infieles bastantes veces".



De hecho, confirmó que una de las veces que se enteró fue por Whatsapp. "Yo tenía intuición, revisé el celular porque ya lo olía, y cuando vi todo lo encaré. Encontré fotos. Y la otra era muy descarada, porque le preguntaba si ya había llegado a la casa, si yo estaba ahí", destacó.



Tras esto, cerró: "Ellos trabajaban juntos y se encontraban en los camarines. Yo también la conocía. El problema es que yo me enamoré de mis protagonistas casi siempre. Es muy difícil no encariñarte o confundirte cuando estás trabajando".