Corrientes Capital

Peruanos piden ayuda: “La comida de los albergues se está acabando”

Miércoles, 15 de mayo de 2024

Desde inicios de mayo, los residentes del municipio de Dorado del Sur, ubicado en el Estado de Río Grande del Sur, en Brasil, han tenido que dejar sus hogares debido a las fuertes lluvias, y posteriores inundaciones, que se han presentado.



Hasta el momento, 148 personas han perdido la vida, y 127 siguen desaparecidas.El nivel del río Guaíba incluso llegó a alcanzar los 5.33 metros el 6 de mayo, superando la cuota de alerta, que es de 2.5 metros, y la de inundación, de tres metros.



Aunque la comunidad peruana está dispersa entre la capital de Río Grande del Sur y otros municipios cercanos, aproximadamente 100 peruanos residen en Porto Alegre. Muchos de ellos tuvieron que dejar sus viviendas para ir a refugios, pero otros han tenido que quedarse casi en aislamiento, sin agua y sin luz durante más de cinco días.



Los compatriotas vienen recibiendo ayuda de instituciones brasileñas, juntas de vecinos, organizaciones como el Movimiento sin Tierra, además de cientos de refugios que se han instalado para ayudar a las miles de personas afectadas. Sin embargo, ellos piden que el Estado peruano los auxilie con otras necesidades urgentes que tienen.



Ella llegó a Brasil hace 30 años y actualmente vive junto a su esposo y su hijo de 23 años. “Perdí toda mi casa. Tenía un salón de belleza, soy peluquera. Son 18 años de trabajo y perdí todo. Prácticamente, un 90% de mis cosas lo perdí, un 10% da para rescatar una refrigeradora, no sé”, explicó.



Enriqueta cuenta que toda su familia se encuentra en el Perú y que sus parientes se encuentra preocupados por su situación. Ellos le han dicho que hasta han pensado en hacer polladas para comprarle un pasaje de retorno.



Actualmente, está viviendo junto a una familia que los ha acogido por unos días, pero manifiesta que esto podría durar hasta fin de mes, e incluso más tiempo, ya que luego de que cesen las lluvias, se tendrá que limpiar todo el desastre que quedó detrás del paso de las precipitaciones.



“Al mediodía tengo que ir a un lugar donde nos dan almuerzo. Nosotros recibimos más apoyo de otras personas que de nuestro país. Por lo menos el embajador debe decir: no están solas, te vamos a ayudar, por lo menos eso”, dijo.



Asimismo, afirmó que la comida se está acabando en los albergues, gimnasios y escuelas donde están pasando los días los damnificados, por lo que pide a las autoridades de su país ayuda, especialmente con la alimentación. “Hay brasileños, uruguayos, venezolanos, cubanos, bastantes personas. Hasta de Uruguay ya vino ayuda y de Perú... nada”, sostiene.



La situación de los peruanos

Junto a ella, hay aproximadamente 150 peruanos en Río Grande del Sur, pero no todos tienen la misma capacidad de comunicarse porque algunos se quedaron sin wifi. “Es triste vivir con todo esto, solamente quien pasó, sabe lo que uno está pasando”



“Ayer me habló quien formó el grupo de peruanos y me dice, nosotros vamos a salir adelante solos, porque de parte de nuestro país cero. (Me gustaría) que nos ayudasen, por lo menos juntar a todos o un grupo y alquilar una casa”, indicó.



Respecto a las medidas que está tomando el Gobierno de Lula da Silva, estableció que han prometido auxiliarlos, pero que sus necesidades son muy urgentes. “Es para ahora, no queremos de acá a dos, tres, cuatro meses, porque en ciertos lugares la comida ya se está acabando”, dijo.



El nivel del agua vuelve a subir

Enriqueta cuenta que la situación “cada día está peor” porque el agua está subiendo de nuevo, por lo que El Dorado del Sur será cerrado nuevamente.



“No vamos a tener acceso a nada, entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién no va a socorrer? Por lo menos aquí de la gente brasilera, de ellos no tenemos ninguna queja. Todo el dorado ha estado 100% debajo del agua. Entonces, ¿cuándo va a bajar eso? Está previsto que mañana martes y el miércoles va a venir la lluvia más fuerte”, relató.



Cancillería se pronuncia

Infobae Perú se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores para trasladar las dificultades en las que se encuentran los compatriotas.



A modo de respuesta, Cancillería emitió un comunicado donde afirman que el Consulado General del Perú en Brasil “continúa brindando asistencia y coordinando acciones de apoyo a los connacionales” que resultaron perjudicados.