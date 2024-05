Corrientes Capital

El “error” de Perú: dio el control total a China del Megapuerto de Chancay

Martes, 14 de mayo de 2024





Elisabeth Braw, investigadora y columnista de Foreign Policy, portal sobre seguridad nacional y economía globalizada, lanzó una contundente advertencia a Perú si cede el control a China del megapuerto.



Hace cinco años se consolidó un acuerdo que marcaba el inicio de una megaobra al norte del Perú, que hoy está causando preocupación en el mundo por la injerencia de China en los países de Latinoamérica. La construcción del Megapuerto de Chancay hoy da luces de la verdadera intención de los empresarios chinos para tener el control absoluto de este lugar y le permita seguir adelante con su estrategia de enriquecer su presencia económica a costa de los intereses locales.



Concebido, desde Perú, con el objetivo de convertir a Chancay en “la puerta de entrada de Sudamérica a Asia”, según mencionaba un gerente de Cosco Shipping Ports. Con una inversión proyectada de más de tres mil millones, ahora China saca a relucir sus verdaderas intenciones y a la vez sacar provecho de un “error administrativo” por parte de los funcionarios peruanos al conceder la exclusividad operativa a Cosco que ha puesto en jaque al proyecto, situación que actualmente la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú intenta solucionar.



Gobierno “acobardado”

El hecho motivó una reciente publicación de Elisabeth Braw, investigadora y miembro principal de Atlantic Council, para advertir sobre las posible consecuencias de haberle cedido el control exclusivo a China por el ‘error administrativo’ cometido por funcionarios peruanos.



“El gobierno peruano asumió que el gigante naviero chino simplemente utilizaría el puerto del que será propietario mayoritario y no tendría derechos exclusivos sobre él. Pero durante las negociaciones, Cosco de alguna manera obtuvo precisamente estos derechos. Ahora la APN intenta rescindir la exclusividad, alegando que cometió un error”, dice Braw.



Aunque el Puerto de Chancay parecía “ser una buena noticia para Perú”, porque significaba mayores ingresos y poder para el país, en el mes de abril Cosco envió al Ministerio de Economía de Arista una carta cuestionando el contenido de un mensaje que había recibido de APN. En su carta, la autoridad portuaria explicó su “error administrativo” y señaló que no tiene autoridad para otorgar acceso exclusivo al puerto. La empresa china, sin embargo, se mantiene firme e incluso da a entender que podría retirarse si no obtiene acceso exclusivo.



Es posible que el gobierno peruano simplemente se haya acobardado con respecto a Cosco en Chancay, especialmente porque es en última instancia propiedad del Estado chino a través de su empresa matriz con sede en el continente. O es posible que APN haya sido superada en astucia en las negociaciones. El año pasado, el gobierno estadounidense le dijo a Lima que estaba preocupado por el control chino de la infraestructura en Perú”, advirtió Braw en su última columna para Foreign Policy, portal especializado en temas de seguridad nacional y economía globalizada.