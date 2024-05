La estrategia de EEUU para adelantarse a China en el uso de la Inteligencia Artificial en operaciones militares

Lunes, 13 de mayo de 2024

Experimentos con campos magnéticos terrestres buscan ofrecer soluciones eficaces frente a la vulnerabilidad de los sistemas de navegación por satélite, mostrando avances significativos en tecnología de defensa.



La Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a cabo un ejercicio de combate aéreo en California que involucró a dos jets de combate, uno de ellos pilotado por Inteligencia Artificial (IA) y otro por un piloto humano.



Este desarrollo demuestra el compromiso de Estados Unidos por mantenerse a la vanguardia frente a China en lo que respecta a la utilización de la IA en sistemas de armamento, especialmente en momentos donde la navegación autónoma y el vuelo de aeronaves sin intervención directa humana se están convirtiendo en una realidad tangible.



Los orígenes de la IA en el ámbito militar se remontan a las décadas de 1960 y 1970, con desarrollos como el sistema de defensa antimisiles Aegis de la Marina, que demostró una forma temprana de autonomía al permitirle detectar e interceptar misiles entrantes de manera autónoma.



Sin embargo, la verdadera revolución en la IA comenzó en 2012, con el avance de la computación y el análisis de grandes volúmenes de datos, lo que permitió a los sistemas informáticos escribir sus propias reglas de decisión y aprendizaje. Este avance fue descrito por expertos en IA como el “gran bang” de la inteligencia artificial.



En este contexto, el Secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, experimentó de primera mano las capacidades avanzadas de guerra de la IA durante un vuelo en un F-16, controlado por IA, en un ejercicio de combate aéreo en la Base Aérea de Edwards, California, según confirmó ABC News.



Este ejercicio no solo demuestra los avances en la aplicación de la IA para el control de aeronaves, sino que también resalta la importancia de desarrollar alternativas a los sistemas de navegación dependientes de satélites GPS, especialmente ante posibles amenazas en futuros conflictos que podrían inhabilitar o interferir con estos satélites.



“Si se encienden las luces estroboscópicas en un C-17, lo notaremos”, comentó el Coronel Garry Floyd, director del programa de Aceleración de Inteligencia Artificial Departamento de la Fuerza Aérea-MIT, aludiendo a la sensibilidad de los sistemas de detección basados en AI durante las pruebas de una alternativa de navegación que utiliza campos magnéticos terrestres.



De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, este proyecto se encuentra en una fase de prueba en un C-17, con la intención de expandirse a otras aeronaves si demuestra ser efectivo, lo que podría significar un importante avance en la capacidad de operar en entornos donde el GPS no está disponible.



La seguridad y el control estricto de estos sistemas de inteligencia artificial constituyen una prioridad para la Fuerza Aérea, la cual implementa múltiples medidas de precaución para garantizar que la IA se desarrolle de manera responsable.



Seguridad y aprendizaje

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos está innovando en el entrenamiento de inteligencias artificiales (IA) mediante el uso de un F-16 controlado por IA, conocido como Vista. Este avance representa un significativo paso adelante en la integración de la tecnología de IA en operaciones militares, centrando la atención en la seguridad y el aprendizaje eficaz de estas inteligencias.



A través de un cuidadoso proceso, Vista se somete a un entrenamiento que impide que realice maniobras peligrosas y le permite aprender de los datos recolectados en vuelos anteriores, sin la capacidad de aprender en tiempo real durante el vuelo.