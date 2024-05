Día de la Virgen de Fátima se conmemora el13 de mayo

Lunes, 13 de mayo de 2024

La Virgen de Fátima recibe a sus fieles en el B° Juan de Vera Bajo el lema “Con María, caminemos juntos al encuentro del Señor”, se llevan a cabo las fiestas patronales de la comunidad de Virgen de Fátima, ubicada sobre calle Balboa 2950.



Este lunes 13 de mayo los fieles de la Iglesia Católica conmemoran el Día de la Virgen de Fátima, una de las emblemáticas figuras de esa religión cuya celebración se remonta a algunas apariciones sucedidas a inicios del siglo XX.



El Día de la Virgen de Fátima se conmemora cada 13 de mayo debido a que ese día, pero en 1917 tres pequeños pastores de Fátima, un pueblo en Portugal, aseguraron haber visto una aparición de la Virgen María. Los niños llamados Lucía, Francisco y Jacinta, revelaron que la Virgen les habló y les dio un mensaje de amor, paz y arrepentimiento para toda la humanidad.



A partir de aquel episodio se produjeron algunas apariciones más en Fátima, que se convirtieron en un importante centro de peregrinación católica. En la actualidad, la Virgen de Fátima es reconocida por la Iglesia Católica como una manifestación sobrenatural. El mensaje que brindó a los niños portugueses es objeto de estudio y veneración por millones de personas en todo el mundo.



La Virgen de Fátima recibe a sus fieles en el B° Juan de Vera

Bajo el lema “Con María, caminemos juntos al encuentro del Señor”, se llevan a cabo las fiestas patronales de la comunidad de Virgen de Fátima, ubicada sobre calle Balboa 2950 de la ciudad de Corrientes. A continuación, el cronograma completo.



08:30 Santo Rosario

10:00 Santa Misa

17:00 Recibirán a las imágenes de las diferentes comunidades

18:00 Procesión por las calles del barrio Juan de Vera

Concluida la procesión, misa solemne presidida por monseñor Andrés Stanovnik.

20:30 Cena comunitaria





Oración a Nuestra Señora de Fátima

OH dulcísima Reina del mundo. Madre de Dios y madre nuestra, que al aparecerte con rostro dolorido a los tres niños pastorcitos, nos has pedido la fiel observancia de los mandamientos divinos, el rezo cotidiano del rosario, la reparación y la consagración a tu Inmaculado Corazón, a fin de conseguir la ansiada paz mundial.



Impulsado por el filial anhelo de contemplarte, acudo a prometerte la leal correspondencia a tus deseos, y a implorar que protejas al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y demás fieles cristianos.



Protege a nuestras familias, bendice a nuestros niños y jóvenes, cubre con tu manto a nuestros adultos y ancianos.



Orienta, bondadosa Reina de la Paz, a los gobernantes, convierte a los pecadores y paganos, consuela a los afligidos y perseguidos. Cura, oh Virgen de las fuentes milagrosas, a los enfermos, asiste a los agonizantes y alivia a las almas del Purgatorio.



Te ruego, en fin, Oh Blanca y Peregrina Señora del Rosario, por todas mis necesidades… (pida cada uno la gracia que desee alcanzar). Yo, confiado en tu omnipotencia suplicante, me abandono en tus amorosos brazos. Recíbeme como hijo, en tu maternal regazo, y no me desampares en la vida ni en la muerte.