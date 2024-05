Elon Musk y las reglas de “sentido común” para ser más productivo en los negocios

Sábado, 11 de mayo de 2024

El creador de SpaceX y Neuralink es conocido por su estilo disruptivo a la hora de manejar empresas. Cuáles son los consejos que dio a sus empleados.



Elon Musk, el visionario líder detrás de SpaceX y Tesla, es sinónimo de innovación y éxito empresarial. Posicionado como uno de los líderes más influyentes de nuestra época, también es conocido por su ambición de llevar a la humanidad a Marte, revolucionar el transporte eléctrico y por su extraordinaria capacidad para gestionar múltiples proyectos de gran envergadura simultáneamente.



Detrás de sus logros tecnológicos y metas ambiciosas, el magnate tiene una búsqueda constante de eficiencia y productividad, mientras lidera equipos hacia objetivos aparentemente inalcanzables.



Dada su experiencia y visión disruptiva, Musk aportó una serie de principios que pueden considerarse auténticas reglas de “sentido común” aplicables al mundo de los negocios. El multimillonario presentó seis “recomendaciones de productividad”, que ya había enviado por correo electrónico a sus empleados de Tesla en 2018.



Bajo el asunto “Progreso, precisión y beneficio”, el magnate informaba sobre un hito significativo en su producción de vehículos: se había duplicado con creces su tasa de producción semanal en comparación con el año anterior y logrado una mejora notable en la calidad de su construcción.



Allí, además de indicar que había que hacer un esfuerzo por aumentar aún más la producción del Modelo 3 (alcanzar una producción de entre 3000 y 4000 vehículos por semana cuando se hacían 2200), también se tenía que realizar una gestión financiera más estricta, elevar estándares de calidad y enfocar en la eficiencia operativa. ¿Cómo? Con la reducción de las reuniones innecesarias y fomentar una comunicación más directa y efectiva dentro de la empresa.



El email finalizaba así: “Gracias por ser un equipo tan increíble y lograr milagros todos los días. Importa. Estamos quemando el aceite de medianoche para quemar el aceite de medianoche”. Antes, dejó sus valiosos consejos:



Consejos de Elon Musk para lograr mayor productividad

1. Eliminar las reuniones largas

“El exceso de reuniones es la plaga de las grandes empresas y casi siempre empeora con el tiempo”, sostuvo Musk en una publicación de la red social X.



“Por favor, deshazte de todas las grandes reuniones, a menos que estés seguro de que aportan valor a toda la audiencia, en cuyo caso hazlas muy cortas”, agregó el magnate en ese posteo.



Musk es uno de los mayores críticos de la tendencia de las grandes empresas a acumular una cantidad excesiva de reuniones, y sostiene que este problema tiende a agravarse a medida que las compañías crecen. Muchas de estas reuniones son innecesarias y no contribuyen de manera efectiva al progreso de la empresa, por lo que Musk aconseja mantener su duración al mínimo necesario.



2. Las reuniones frecuentes tampoco funcionan

“Deshágase también de las reuniones frecuentes, a menos que se trate de un asunto extremadamente urgente”, dijo el creador de SpaceX y agregó que la frecuencia de las reuniones debería disminuir rápidamente una vez resuelto el asunto urgente.



Según esta visión, las reuniones deben convocarse únicamente en situaciones de verdadera urgencia, es decir, cuando enfrentan problemas o decisiones que requieren atención inmediata y no pueden resolverse eficazmente a través de otros medios de comunicación.



3. Salir de una reunión si uno no aporta valor

“Abandona una reunión o una llamada en cuanto sea obvio que no estás aportando valor”, aconsejó Musk en la red social. Y siguió: “No es de mala educación marcharse, sino hacer que alguien se quede y pierda el tiempo”.



4. Comunicación asertiva y efectiva

Musk tiene una preferencia por la simplicidad y transparencia en la comunicación dentro de la empresa. Para el creador de Neuralink, se debe evitar el uso de jerga técnica, abreviaturas complicadas o términos especializados que puedan confundir o dificultar la comprensión.



“No utilice acrónimos ni palabras sin sentido para designar objetos, software o procesos en Tesla. En general, cualquier cosa que requiera una explicación inhibe la comunicación”, supo escribir en el famoso correo electrónico enviado a sus empleados de la empresa de vehículos eléctricos en 2018.



“No queremos que la gente tenga que memorizar un glosario solo para funcionar en Tesla”, sentenció.



5. Comunicarse sin importar las jerarquías

Para Musk, la información debe transmitirse de la manera más rápida y directa posible para cumplir con las tareas o resolver problemas, evitando los procesos burocráticos o jerárquicos que suelen ralentizar este flujo. “La comunicación debe viajar por el camino más corto necesario para hacer el trabajo, no a través de la ‘cadena de mando’”, señaló y sumó: “Cualquier directivo que intente imponer la comunicación a través de la cadena de mando pronto se encontrará trabajando en otro sitio”.



“Una de las principales fuentes de problemas es la mala comunicación entre departamentos”, sostuvo el CEO de Tesla. ¿Cómo solucionarlo? Para eso, el magnate propone “permitir la libre circulación de información entre todos los niveles”.



Y agregó: “Si, para conseguir algo entre departamentos, un colaborador individual tiene que hablar con su jefe, que habla con un director que habla con un vicepresidente, que habla con otro vicepresidente, que habla con un director, que habla con un gerente, que habla con alguien que hace el trabajo real, entonces ocurrirán cosas super tontas. Debe estar bien que la gente hable directamente y haga lo correcto”.



6. El sentido común es la guía

“En general, elige siempre el sentido común como guía”, aconsejó Musk para subrayar la importancia del juicio individual y la flexibilidad en la toma de decisiones dentro del entorno laboral. El sentido común debe ser el principal criterio al hacer elecciones o tomar decisiones en el trabajo, incluso por encima de las normativas o procedimientos establecidos por la empresa.



“Si seguir una ‘norma de la empresa’ es obviamente ridículo en una situación concreta, hasta el punto de que daría lugar a una estupenda viñeta de Dilbert, entonces la norma debe cambiar”, concluyó.



En este sentido, Musk adhiere a que las políticas y reglas empresariales no deben seguirse de manera tan rígida como para que se ignoren las circunstancias específicas o el sentido común. Su perspectiva aboga por un enfoque más pragmático y adaptable en el lugar de trabajo, donde las reglas existen para servir a la misión y objetivos de la organización. Y no al revés.