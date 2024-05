En Mercedes se capacitó a bomberos en el combate de incendios forestales

Jueves, 9 de mayo de 2024

En las instalaciones del Aeropuerto del Iberá de la ciudad de Mercedes, se llevó adelante este miércoles un curso de capacitación de dos días, destinado a bomberos y personal involucrado en la prevención de incendios rurales.



El mismo fue dictado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, de manera conjunta con la Dirección de Defensa Civil de Corrientes, para la extinción de focos ígneos y traslado de personas a través de medios aéreos. Por otra parte, el titular del área provincial se refirió a la situación del río Uruguay por las últimas inundaciones.



Sobre la actividad de la jornada, el director de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, remarcó que se cuenta con la articulación del Gobierno nacional y sostuvo que “es necesario en todos los niveles continuar capacitándonos para conocer los nuevos protocolos y equipamientos y en este caso, sobre el uso de medios aéreos para combatir los incendios rurales”.



Por su parte, el subdirector de dicho organismo provincial, Bruno Lovison, presente en el lugar, expresó que “tuvimos una capacitación satisfactoria” y contó que “venimos trabajando en conjunto con el Sistema Nacional de Manejo Fuego y la coordinación regional NEA, además de las áreas del Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, la Brigada de Incendios, Bomberos Voluntarios y personal del Ejército Argentino”.



Servicio Nacional de Manejo del Fuego



En la ocasión, el encargado en esta zona del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Daniel Blanco, explicó que en la jornada se capacitó sobre el uso y seguridad en medios aéreos para combatir incendios forestales, y que la misma se está llevando a cabo con la participación de bomberos, personal del Ejército, de la Policía, y de Defensa Civil de Corrientes. “Este curso que es de uso y seguridad en medios aéreos es muy importante, porque estamos trabajando mucho con los medios aéreos en los incendios forestales”, resaltó.



Blanco, también informó que actualmente se cuenta con dos aviones hidrantes y un helicóptero en la región NEA, y se está coordinando con otras provincias y la Nación para trabajar en conjunto en casos de incendios.



“Acá en la regional NEA tenemos una brigada nacional compuesta de 31 efectivos, con equipamiento en la localidad de Apóstoles. En el aeropuerto de Mercedes en estos momentos contamos con dos aviones hidrantes de 3.000 litros y un helicóptero, un Bell 407 con balde, que en estos momentos lo estamos usando para capacitaciones”, destacó el funcionario nacional.



Describió que “aprovechando que no tenemos incendios forestales en esta época, vamos a capacitar en esta zona, nos vamos a trasladar mañana (por este jueves) a Corrientes Capital y vamos a hacer otra capacitación ahí; y la semana que viene con parques nacionales hacemos acá en Mercedes nuevamente”. Añadió así que “en estos momentos tenemos tres medios aéreos, y con eso estamos capacitando todo lo que es la regional del NEA”.



Por último, el encargado zonal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, reiteró que se trabaja en articulación con la Nación y la Provincia a través de Defensa Civil, así como con otras provincias como Misiones y Entre Ríos en la coordinación de capacitaciones, para “involucrar a todos, ya que en un incendio grande trabaja Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y otros lugares”.



Crecida del río Uruguay



Por otra parte, ante la prensa, se analizó la situación de la Emergencia Hídrica y Meteorológica: “Estamos en vilo sobre la situación”, aseveró Bruno Lovinson. Detalló que “venimos monitoreando cómo se comporta la situación en la localidad de Santo Tomé”, respecto a la crecida del río Uruguay.



En sintonía, el director Eulogio Márquez, expresó que “estamos analizando la crecida del Uruguay, ya que si bien bajó seguimos de cerca el panorama”.



En cuanto al número de evacuados en Corrientes, precisó que “tenemos 259 en Santo Tomé; en Alvear sigue creciendo el río y se va a estacionar en los próximos días, por lo tanto, hoy tenemos unas 80 personas evacuadas. Además, hay tres familias evacuadas en La Cruz y unas 23 personas en Paso de los Libres”.



A su vez, indicó que lo que sucede en la zona de Brasil no impactará en Corrientes, ya que “el agua escurre hacia la laguna Los Patos y el océano Atlántico”. “Hoy las lluvias fueron intensas, pero no como fueron en el resto de otras zonas, por eso contamos con esta incidencia en los ríos Uruguay, Iguazú y Paraná” cerró.