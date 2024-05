El Centro Cultural Kirchner se llamará Palacio Libertad

Miércoles, 8 de mayo de 2024

Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X



El Gobierno de Javier Milei le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner. Se denominará Palacio Libertad. El edificio depende de la secretaría de Cultura, bajo el ala del ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, pero la decisión fue adoptada por la Casa Rosada.



Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un breve posteo en su cuenta de X (ex Twitter). El mismo funcionario había anticipado la idea gubernamental de “deskirchnerizar” los nombres de edificios públicos identificados con la gestión anterior el 26 de marzo. “Se ha decidido finalmente cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”, dijo ese día. Ahora esa intención está cerca de concretarse.



La determinación gubernamental se concretaría a través de un decreto de necesidad y urgencia. En noviembre de 2012 se sancionó y promulgó la ley 26.794 que modificó el nombre original de Centro Cultural del Bicentenario por el de “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner”. Para derogarla es necesaria otra ley o un DNU, que tendría que ser refrendado por el Congreso Nacional.







Para el viejo Palacio de Correos y Comunicaciones del centro porteño se habían barajado otros nombres ligados a la cultura como el de Jorge Luis Borges o de próceres más afines al pensamiento liberal como los de Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca. Finalmente se impuso la postura de llamarlo Palacio Libertad.







Antes de la asunción de Milei, el 8 de diciembre, el gobierno de Alberto Fernández había decidido retirar la estatua que estaba en el hall central del CCK desde 2020. Y fue trasladada a Quilmes, donde a fines de marzo, la intendenta de esa localidad, la reubicó. La nueva directora del espacio cultural, Valeria Ambrosio, negó en ese momento que ese traslado haya sido una decisión de las autoridades libertarias: “La estatua se la llevaron, no se sacó. Se la llevó Cristina, nadie la sacó”.







Entre otros edificios que cambiaron su nombre bajo la administración libertaria figura el que sirve de sede al ministerio de Capital Humano. La Casa Patria Grande Néstor C. Kirchner, ubicada en Carlos Pellegrini al 1200, donde la ministra Sandra Pettovello tiene su despacho, pasó a llamarse Casa Patria Libertad.



También en la Rosada se produjeron modificaciones de nombres. El Salón de las Mujeres pasó a llamarse Salón de los Próceres en el Día Internacional de la Mujer, por iniciativa de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Lo mismo ocurrió unos días después, el 2 de abril, cuando al Salón de los Pueblos Originarios, ubicado en la planta baja de Balcarce 50 se lo rebautizó como “Héroes de Malvinas”, para homenajear a los caídos en la contienda bélica que se produjo en 1982 en el Atlántico Sur.



El edificio del CCK, con las modificaciones y modernizaciones que se hizo al antiguo Palacio de Correos, fue inaugurado en mayo de 2015 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Es un clásico exponente de la arquitectura del academicismo francés. En 1888 el entonces mandatario Miguel Juárez Celman fue quien dio su aprobación para erigirlo y convertirlo en la sede del Correo Central. Veinte años más tarde el proyecto se reformuló y recién en 1928 el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear pudo inaugurarlo.