Se estacionó el río pero dejó a casi 200 evacuados en Santo Tomé

Miércoles, 8 de mayo de 2024

Producto de las intensas lluvias en Brasil, las ciudades ribereñas de Santo Tomé y Paso de los Libres continúan sufriendo las consecuencias. En Santo Tomé las familias trasladadas al Club Gallini son atendidas para el control sanitario y con alimento



En la primera, el río Uruguay estaba en estado creciente ayer por la tarde con 15,02 metros de altura. Mientras que en Libres, había alcanzado 9,61 y también se encontraba en ascenso. Esta mañana se estacionó la crecida del río y seguirán monitoreandolo.



Ambas superaron el estado de evacuación y varias familias tuvieron que ausentarse de sus hogares por precaución.



Con respecto a los evacuados, hasta ayer a la tarde eran en total 191 personas, de las cuales 111 son adultos y 80 menores. Se encuentran refugiadas en el Club Gallini, aunque también están habilitados el antiguo ACA y la iglesia Velázquez.



"Se les brinda las 4 comidas diarias y controles sanitarios por parte del personal del Hospital San Juan Bautista. También, asisten a las personas que todavía no dejan sus viviendas en la zona ribereña", informó a República de Corrientes Santiago Ramírez, director de Prensa de la Municipalidad.



A estas cifras se le suman la de los autoevacuados, que se movilizan a casas particulares.



Los barrios más complicados son Itá Cuá, Bajo Cerro, Villa Calma y Puerto Torres. Este último "todavía no fue afectado, pero está cerca. Aun no solicitaron ayuda". Cabe recordar que la última crecida en la localidad se dio en octubre del año pasado, y el río alcanzó los 16 metros.



Ayuda

Ramírez indicó que, hace menos de un mes, el Municipio donó 54 lotes a las familias costeras para que construyan sus casas en espacios más altos.



"Ahora con esta crecida están permaneciendo ahí, trasladaron sus cosas de forma precaria. Se les ayudó con los materiales y todo lo necesario para iniciar con las obras", sostuvo.



Y adelantó que "restan entregar otros espacios para la gente que quedó afuera".



Muchos de los afectados se dedican a la producción de ladrillos y, en esta ocasión, también recibieron apoyo para movilizar sus elementos de trabajo.



"Miles de ladrillos se pudieron salvar gracias a eso", resaltó Ramírez.



"Hay otros que tienen muchos caballos, también se les brindó el traslado y un espacio para mantenerlos a salvo, además de alimentos", agregó.



Paso de los Libres

Por su parte, los libreños también pasan por situaciones difíciles. Según información que brindó el director de Defensa Civil, Alcides Acuña, a las 18 personas que ya han sido evacuadas se planea sumar, por lo menos, a unas 20 más.



"Si bien es lo que ya evaluabamos en estos últimos días, el agua se acerca muy rápido, y por ello ya tenemos todo listo para evacuar a las personas que así lo necesiten", indicaron.



El intendente local, Martín Ascúa, estuvo recorriendo las zonas donde la gente está afectada o que se verá perjudicada por esta crecida.