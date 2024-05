Despidieron a 13 trabajadores del Correo Argentino

Martes, 7 de mayo de 2024



La situación podría complicarse, porque la empresa largó otro sistema de retiro voluntario.



El Correo Argentino en su sede de Corrientes despidió a 13 trabajadores, en el marco de la crisis económica que atraviesa el país. La información fue confirmada por el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados en Correos y Telecomunicaciones ( FOECYT), Oscar Benítez.



La lista de despedidos podría extenderse, según indico Benítez ya que desde la empresa largaron en los últimos días otro sistema de retiro voluntario.



"Esta situación es a nivel nacional, no solamente en Corrientes. En el país ya hubo cerca de 700 despidos", señaló el mencionado gremialista, que, a su vez, remarcó que desde el Correo Argentino afirmaron que no están en condiciones de ofrecer trabajo para los 16.000 personas que actualmente prestan servicio para la empresa.



Ante esa complicada situación, Benítez no descarta que se puedan registrar más de 6000 nuevos despidos en diferentes sucursales.



Sobre si tienen previsto tomar alguna medida de fuerza , dijo: "Nos ha tomado por sorpresa estos despidos, estamos hablando con nuestros letrados para ver qué podemos hacer, y viendo la posibilidad de que se acepten estos despidos voluntarios para que no sean echados".