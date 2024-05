Este jueves no habrá colectivos en Corrientes Martes, 7 de mayo de 2024 La Unión Tranviarios Automoto (UTA) confirmó mediante un comunicado oficial, que se va a adherir al paro general del próximo jueves 9 de mayo, día en el cual no brindará servicios, desde las 00:00 y hasta la medianoche.



"Informamos que como consecuencia de las medidas del Gobierno Nacional tomadas directamente en contra el Pueblo trabajador, y abiertamente orientadas a vulnerar derechos individuales básicos, La Unión Tranviarios Automotor se suma al reclamo de toda la sociedad, y adhiere a la medida dispuesta por la CGT", detalló la publicación que realizaron.



En la misma línea continuaron y apuntaron contra el gobierno: "Solicitamos a las autoridades que tienen en sus manos las decisiones que están afectando las vidas de la inmensa mayoría del Pueblo, que reflexionen y comprendan los alcances del mandato que se otorgó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que en base a ello y al cumplimiento de la Constitución Nacional, obren en consecuencia, en defensa de los intereses y el bienestar de todos los argentinos y argentinas".



El secretario de la UTA-Corrientes, José Luis Sabao, informó que se adhieren a la medida y por lo tanto las unidades del transporte público no circularán durante este jueves.



"No va a haber servicio de transporte público, la UTA se adhiere en todo el país. Transporte urbano, transporte aquí dentro de la ciudad de Resistencia y Corrientes". Confirmó que el último servicio será a las 23:45 horas del miércoles.



Asimismo estará afectado el servicio de media y larga distancia. "La convocatoria es para todos", indicó Sabao.