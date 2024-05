Putin ordenó ejercicios militares con armas nucleares tácticas Lunes, 6 de mayo de 2024 El Ministerio de Defensa del Kremlin no dio precisiones de fecha y lugar de las maniobras y argumentó que responden a “las provocadoras declaraciones y amenazas de ciertos funcionarios occidentales” Rusia tiene previsto celebrar maniobras que simulen el empleo de armas nucleares tácticas, según anunció el lunes el Ministerio de Defensa, unos días después de que el Kremlin reaccionara con indignación a declaraciones de funcionarios occidentales de alto nivel sobre la guerra en Ucrania.



“Durante el ejercicio se tomarán una serie de medidas para entrenarse en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas”, dijo el ministerio de Defensa en un comunicado publicado en Telegram.



Los ejercicios responden a “las provocadoras declaraciones y amenazas de ciertos funcionarios occidentales sobre la Federación Rusa”, indicó el comunicado.



Agregó que la medida fue tomada “por instrucciones del Comandante en Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”, Vladimir Putin.



Los ejercicios incluirán la aviación, la marina y las fuerzas del Distrito Militar Sur, que tiene su sede muy cerca de Ucrania y cubre las regiones ucranianas cuya anexión reivindica Moscú.



Es la primera vez que Rusia anuncia públicamente simulacros de armas nucleares tácticas, aunque sus fuerzas estratégicas nucleares hacen maniobras de forma regular. Las armas nucleares tácticas tienen una potencia más baja que las enormes ojivas que utilizan los misiles balísticos intercontinentales diseñados para destruir ciudades enteras.



La fecha y el lugar de los ejercicios no fue especificada.



Por su parte, el Kremlin afirmó que los simulacros eran una respuesta a los comentarios de Occidente sobre el envío de tropas a Ucrania.



“Es obvio que estamos hablando de declaraciones del señor Macron y de declaraciones de representantes británicos”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando los periodistas le preguntaron qué había motivado los simulacros.



“Están hablando de la disposición e incluso de la intención de enviar contingentes armados a Ucrania, es decir, de hecho, de poner soldados de la OTAN frente a los militares rusos”, añadió. “Se trata de una ronda completamente nueva de escalada de tensiones. No tiene precedentes y requiere medidas especiales”.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró la semana pasada que no descarta enviar tropas a Ucrania, y el secretario británico de Exteriores, David Cameron, dijo que las fuerzas de Kiev podrán utilizar armas británicas de largo alcance para golpear objetivos dentro de Rusia. El Kremlin tachó esas declaraciones de peligrosas, en un incremento de las tensiones entre Rusia y la OTAN.