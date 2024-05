Milei volvió a elogiar a Thatcher y a los británicos de las Islas Malvinas

Lunes, 6 de mayo de 2024

En una entrevista con la BBC, el Presidente admitió que podría llevar décadas resolver el histórico conflicto con el Reino Unido.

El presidente Javier Milei volvió a elogiar a la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, reconoció el control del país europeo sobre las Islas Malvinas y prometió recuperarlas por vía diplomática y advirtió que no hay una “solución instantánea” a la disputa.



Milei volvió a defender a Thatcher al plantear: “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, cuál es el problema?”, en declaraciones a la BBC.



Thatcher fue la primera ministra del Reino Unido que dio la orden de hundir el 2 de mayo de 1982 el Crucero Argentino General Belgrano, fuera de la zona de exclusión de 200 millas alrededor de las Malvinas, que provocó la muerte de 323 tripulantes.



Javier Milei reconoció que las Islas Malvinas “están en manos del Reino Unido”



El Presidente reconoció que las Malvinas “están en manos del Reino Unido”, que podrían pasar décadas hasta poder lograr recuperar la islas y planteó que la Argentina no “busca el conflicto” con el país europeo: “No vamos a renunciar a nuestra soberanía ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido”.



Milei consideró que “quizás” el Reino Unido “no quiera negociar hoy” el traspaso del control de las Malvinas a la Argentina aunque aclaró: “En algún momento posterior quizá quieran hacerlo, muchas posiciones cambiaron con el tiempo”.



El Presidente hizo referencia a la entrega británica de la excolonia de Hong Kong a China en 1997, y además prometió una “hoja de ruta” para que las islas pasen a manos de la Argentina durante el acto del pasado 2 de abril por el 42° aniversario del inicio de la guerra por las islas.



Javier Milei respaldó las declaraciones de David Cameron: “No las veo como una provocación”



Milei defendió las declaraciones del canciller del Reino Unido, David Cameron, que dijo: “Las Islas Malvinas son una parte valiosa de la familia británica y tenemos claro que, mientras quieran seguir siéndolo, el tema de la soberanía (con la Argentina) no será objeto de discusión”. El Presidente dijo: “Si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo. No lo veo como una provocación”.



Pese a la tensión por las Islas Malvinas, el Reino Unido impulsa un acercamiento en la relación con Milei. La embajadora del país europeo en la Argentina, Kirsty Hayes, dijo: “Creo que con la actual administración tenemos una gran oportunidad de trabajar de manera más estrecha”. A pesar de la “compleja relación” histórica y ciertos roces por las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur, la representante británica confía en mejorar una situación bilateral que se había desgastado durante la administración de Alberto Fernández.



Hayes aclaró: “No vamos a negociar nada sin la voluntad de los isleños, porque lo más importante no es nuestra petición ni la percepción de Argentina, es la opinión de los isleños. Sí podemos hablar sobre temas que tiene que ver con nuestros intereses compartidos en la región como por ejemplo la depredación en el Atlántico Sur que ambos países sufrimos”.