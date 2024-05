Camión transportaba gran cantidad de medicamentos Viernes, 3 de mayo de 2024 El transporte de cargas, que había partido de Eldorado, no contaba con las condiciones mínimas requeridas para el transporte de productos farmacéuticos y su conductor no supo explicar el origen de los productos.



Integrantes de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 47 Ituzaingó de Gendarmería Nacional, se encontraban llevando a cabo actividades de prevención vial y control sobre el kilómetro Nº 1.272 de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del ingreso al paraje Filadelfia. Al momento de efectuar el control físico y documentológico de un transporte de cargas generales, el cual había partido desde Eldorado y tenía como destino final la localidad de San Lorenzo, los uniformados constataron que entre su carga de muebles se encontraban desperdigadas gran cantidad de bolsas plásticas que contenían cajas de medicamentos varios.



Consultado sobre los fármacos, el conductor manifestó no contar con ningún tipo de documentación. Asimismo, el rodado no contaba con las condiciones mínimas de infraestructura, resguardo y mantenimiento para el transporte de productos farmacéuticos.





Intervino el Juzgado Federal de Corrientes, disponiendo el secuestro de la totalidad de la mercadería, cuyo conteo alcanzó las 2.786 cajas. En cuanto al conductor del rodado, recuperó su libertad encontrándose supeditado a la causa.