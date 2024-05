Es oficial la suba del salario mínimo: en mayo pasó a $234.315

Viernes, 3 de mayo de 2024

El Gobierno oficializó el aumento del 15,53% sobre el salario mínimo, vital y móvil, que se aplicará en dos tramos, en abril y mayo. Así, el valor pasará de $202.800 a $234.315 este mes.



La medida fue confirmada mediante la resolución 9, publicada este viernes 3 de mayo en el Boletín Oficial. El alza del salario mínimo impacta en más de 6 millones de trabajadores formales y sirve de parámetro para los informales, que se calculan son un 40% del total.



A su vez, se estableció que “la Prestación por Desempleo prevista en el artículo 118 de la Ley Nº 24.013, para los trabajadores convencionados o no convencionados, será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis 6 meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo. En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”, aclaró el Gobierno de Javier Milei.



El último monto que fijó el Ejecutivo fue de $202.800 para marzo, $1.014 la hora, después de que no hubiera acuerdo entre las partes durante las negociaciones de febrero. La semana pasada el Consejo del Salario, que reúne a los representantes sindicales y de las cámaras empresariales, entre quienes se encuentran dirigentes de la CGT y la CTA y empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), tampoco lograron llegar a un consenso y el Gobierno volvió a fijar por su cuenta el monto del sueldo mínimo.



Cuánto aumenta el salario mínimo en mayo de 2024

Según la resolución 9 de la Secretaría de Trabajo, los nuevos montos del salario mínimo quedaron de la siguiente manera:



Abril 2024: el piso salarial alcanzó los $221.052 para los trabajadores mensualizados. En caso de los trabajadores jornalizados recibieron un aumento proporcional para alcanzar $1105,26 por hora.



Mayo 2024: el sueldo básico sube a $234.315,12 para aquellos que tengan jornada completa, mientras se elevará a $1171,58 la hora para los trabajadores jornalizados.



Por falta de acuerdo, el Gobierno fijó el nuevo valor del salario mínimo



Cabe recordar que en los últimos días se llevó a cabo la reunión del Consejo del Salario en la que la CGT y las dos CTA pugnaron por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las cámaras empresarias. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.



Hugo ''Cachorro'' Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, se expresó mediante su cuenta de X (antes Twitter): "Las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio".



"Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores", agregó.



El último encuentro fue el 15 de febrero, momentos en que el SMVM se encontraba en $156.000, valor fijado durante la administración de Alberto Fernández. Al igual que esta semana, tampoco llegó a buen puerto y el incremento fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).