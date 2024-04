El escandaloso audio de María Becerra insultando a la China Suárez Lunes, 29 de abril de 2024 Un escándalo se desató hace tan solo horas cuando se viralizó en la redes sociales un polémico audio que sería de María Becerra contra la China Suárez. Si bien no es nada confirmado, los fanáticos de los famosos se preguntan qué ocurrió.

Todo se dio cuando un usuario de Twitter asegura que era China Suárez se metió con nada más ni nada menos que el prometido de María Becerra. Cada recordar que no sería la primera vez que la actriz se enfrenta a la cantante por un hombre.



Hace tiempo, Maria estaba en pareja con Rusherking y se separaron porque él la traicionó. Al poco tiempo de conocerse la noticia, el reconocido cantante confirmó su relación con la China Suárezy eso no le gustó para nada a los fanáticos de Becerra.



Si bien la China siempre intentó demostrar que admira a María Becerra y que tiene la mejor con ella, hace algunas horas un usuario utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que la actriz estuvo con J Rei y la cantante los habría descubierto.



MARÍA BECERRA CONTRA LA CHINA SUÁREZ



El audio sin dudas es la voz de María Becerra, pero muchos aseguran que se trata de un recorte de uno de los videos de la cantante en sus épocas de youtuber: “Así que ahora cagarme con otra mina no es nada grave. ¿No? Hijo de mil puta. Tiene el descaro de decirme que no fue nada”.



”Arriesgate una relación de años por algo que no era nada. Naaaa, no me jodas. ¿Y vos? Que actorazo, che. Al final resultaron ser amantes”, se escucha en el audio. Sin embargo, la China Suarez no dijo nada respecto sobre el rumor que se desató en las redes sociales. /Paparazzi