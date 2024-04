Corrientes: maniataron y amordazaron a una mujer para robarle

Viernes, 26 de abril de 2024

Al menos dos delincuentes asaltaron una vivienda en el paraje Perichón, zona norte de la capital provincial, en la que maniataron y amordazaron a una mujer.





La víctima estaba sola, ya que sus padres y una hermana salieron rato antes rumbo a la escuela como lo hacen habitualmente, dato que los malvivientes al parecer conocían al detalle.



El hecho ocurrió justo en medio de la demora de inauguración de una comisaría en ese paraje, la cual estaba prevista para el lunes pasado y lo impidió el tiempo inestable.



Como saldo del atraco, ambos sujetos escaparon con una importante suma de dinero y alhajas, según refleja una denuncia que la familia damnificada asentó ante la Policía.



El asalto se produjo anteayer en la denominada "calle principal" del paraje cercano a la ribera del río Paraná. Entre las 7 y las 7:15, malhechores accedieron a la propiedad privada donde sorprendieron a una joven de 24 años que a esa hora estaba durmiendo.



La chica escuchó algunos ruidos, entonces decidió levantarse y en ese momento la atacaron los intrusos que la encandilaron con uso de linternas. Los asaltantes obligaron a la mujer a tirarse al suelo mientras la inmovilizaban con ataduras sobre brazos y piernas, según manifestaron sus padres en la denuncia penal.



"Queremos la plata, no te vamos a hacer nada", habrían repetido en varias ocasiones. La víctima contó posteriormente que no vio los rostros de los malhechores porque al ser atada permaneció sobre el piso y también amordazada.



Después de buscar en distintas habitaciones y hurgar en muebles, los dos delincuentes consiguieron llegar al sitio donde la familia guardaba una suma de dinero en efectivo, producto de ahorros. Con el efectivo en manos, sumado a algunas joyas que hallaron en un cajón, decidieron darse a la fuga.



Para entrar como para salir habrían utilizado una ventana corrediza, según constataron las autoridades policiales mediante una serie de pericias. Esa abertura comunica al fondo de la propiedad. Desde allí la pareja de asaltantes habría caminado hacia un área montuosa.



Apenas la joven alertó a sus padres, estos llamaron a la fuerza de seguridad mediante el sistema de emergencias 911. Hacia el lugar concurrió una patrulla de la Comisaría Novena y hallaron a los padres y a la mujer reducida en el asalto.



Pese a lo dramática de la situación la chica no sufrió heridas, aunque sí una fuerte crisis de nervios, precisaron las fuentes consultadas por este medio.



La principal hipótesis indica que la familia era "vigilada" por los malvivientes. Apenas el matrimonio salió con la hija menor rumbo a la escuela, se produjo el atraco. En este sentido sospechan que el asalto fue producto de un seguimiento y conocimiento de datos puntuales sobre la vida cotidiana de las víctimas.



Lo sucedido fue informado a la Unidad Fiscal en turno que ordenó iniciar una pesquisa por el delito de robo calificado.



La vivienda no cuenta con sistema de alarmas o cámaras de seguridad y los dispositivos de filmación ubicados en otras propiedades no tomaron a los autores del asalto porque la fuga de estos sujetos no ocurrió sobre la vía pública.