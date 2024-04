Israel le anticipó a la Casa Blanca que iniciaba un ataque acotado a Irán Viernes, 19 de abril de 2024 No se reportaron víctimas ni la destrucción de objetivos sensibles para Teherán, y Estados Unidos junto a sus aliados del G7 instaron a evitar una escalada del conflicto en Medio Oriente

(Desde Washington, Estados Unidos) - Israel anticipó a Estados Unidos su ataque limitado contra Irán con drones y misiles, que no habría causado víctimas civiles ni daños en instalaciones consideradas clave para Teherán. La Casa Blanca y el G7 instaron a evitar un agravamiento en la crisis de Medio Oriente, pero no descartan en el tiempo una réplica del gobierno iraní.



“No voy a hablar de eso, excepto para decir que Estados Unidos no ha estado involucrado en ninguna operación ofensiva”, señaló el secretario de Estado, Antony Blinken, cuando le preguntaron sobre el ataque de israel a Irán.



Y añadió durante una conferencia de prensa en la cumbre del G7 en Capri (Italia): “Todo lo que puedo decir es que por nuestra parte y por todo el G-7, nuestro enfoque ha estado en reducir las tensiones y evitar un conflicto mayor”.



Pese a la cautela de Blinken ante los periodistas, el canciller italiano Antonio Tajani confirmó un dato clave que Infobae tenía de la Casa Blanca. “En el último minuto, Israel informó a Estados Unidos”, dijo Tajani.