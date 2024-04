Sectas y secretos: basada en hechos reales que conmociona a la audiencia Viernes, 19 de abril de 2024 Basada en hechos reales, esta serie explora las profundidades de una secta que horrorizó al mundo, tejiendo una trama que los suscriptores no pueden dejar de ver

“En 1994, el suicidio en masa de una secta en un pueblecito de los Alpes copó los titulares de la prensa. Treinta años después, el hallazgo de una mujer asesinada según los rituales de esa extraña comunidad sacude violentamente el delicado equilibrio que los habitantes habían recuperado”, así comienza la sinopsis de Antracita la serie francesa que lidera el ranking de Netflix. “Jaro Gatsi, un joven delincuente recién llegado a la montaña con la intención de encauzar su vida, es el chivo expiatorio perfecto, y enseguida es acusado del asesinato. Decidido a demostrar su inocencia, el joven recibe la ayuda de Ida, una excéntrica adicta a la tecnología que busca a su padre desaparecido”, concluye el resumen de esta ficción de seis episodios.



Antracita, emerge en el cruce entre el thriller policial y el true crime. Antracita no solo captura la atención de la audiencia por su hábil entrelazado de misterio y drama, sino también por basarse en hechos reales sumamente conmovedores: el suicidio colectivo de casi 50 personas en los Alpes suizos en 1994, perpetrado bajo las creencias de la secta la Orden del Templo Solar. Este grupo, guiado por Luc Jouret y Joseph Di Mambro, veía en el suicidio una forma de “resurrección” y transición espiritual, lo que llevó a la trágica desaparición de más de sus miembros en los años subsiguientes.



Fanny Robert, Maxime Berthemy y Mehdi Quahab son los nombres detrás de esta creación, quienes han sabido revivir este oscuro episodio con una narrativa que mantiene en vilo al espectador. Antracita desenreda su trama alrededor de una joven que busca a su padre, un periodista que desaparece tras años investigando a la mencionada secta. Paralelamente, se desvela la historia del hijo de una mujer destinada a continuar el linaje de esta agrupación, poniendo en tela de juicio los límites de la fe y la locura.



La elección del entorno alpino suizo como telón de fondo para Antracita no es menor: su belleza idílica contrasta exponencialmente con la oscuridad de los eventos narrados, creando un ambiente casi palpable de suspense y misterio. Este contraste ha sido elogiado por la crítica francesa, la cual compara la serie con icónicos éxitos como Twin Peaks y Los ríos de color púrpura, destacando su capacidad para reinventar la tradición del género negro francés en un contexto audiovisual moderno.



El reparto de la serie incluye nombres destacados como Hatik, conocido rapero y actor, y Nómie Schmidt, quien personifica a la hija del periodista. Su actuación, junto a la de Hatik, ha sido punto clave para desarrollar una trama que se adentra en profundidades psicológicas y sociales, explorando el impacto del fanatismo y los secretos familiares.



El caso real detrás de la película

Luc Jouret y Joseph Di Mambro fueron las figuras clave detrás del culto denominado Orden del Templo Solar (OTS). Jouret, médico de profesión y nacido en el Congo Belga en 1947, era un orador carismático que combinaba intereses en la medicina alternativa, la ecología y el esoterismo. Joseph Di Mambro, por su parte, nacido en Francia en 1924, era conocido por su habilidad organizativa y había estado involucrado previamente en otros grupos esotéricos antes de co-fundar la OTS.



El grupo, inspirado en parte por la mitología alrededor de los Caballeros Templarios, promovía una mezcla de creencias cristianas y new age, con un fuerte énfasis en el fin del mundo y la transcendencia espiritual a través del ritual. Con sedes en Suiza, Francia, Canadá y otros países, la OTS atrajo a cientos de seguidores, muchos de ellos personas adineradas y con influencia.



El caso de la OTS tomó un giro trágico y notorio a principios de los años 90, cuando se llevaron a cabo una serie de suicidios y asesinatos colectivos entre sus miembros. El primer incidente importante ocurrió en 1994, en Cheiry y Salvan, Suiza, donde se encontraron los cuerpos de 53 miembros de la OTS en dos villas incendiadas. La investigación reveló que las muertes habían sido parte de un ritual masivo que incluía asesinatos de niños considerados “ángeles” que debían preceder a los adultos en el viaje hacia una nueva existencia.



Las masacres llevaron a investigaciones profundas sobre la OTS, revelando una compleja red de empresas y finanzas, así como la fuerte manipulación psicológica a la que eran sometidos sus seguidores por parte de Jouret y Di Mambro. Ambos fueron reportados como fallecidos en los incidentes de Suiza en 1994, cerrando un capítulo oscuro en la historia de los cultos religiosos del siglo XX.



Antracita desliza al espectador hacia una investigación que trasciende el mero entretenimiento para tocar fibras sensibles relacionadas con la condición humana, el deseo de pertenencia y las consecuencias de las creencias llevadas al extremo.



Con información de una amalgama de reportes y críticas dentro del ámbito de medios digitales y análisis televisivos, la miniserie Antracita se perfila como un imprescindible para aquellos que buscan en el cine y la televisión, no solo distraerse, sino adentrarse en las complejidades del ser humano, su psicología y las sociedades que construye.