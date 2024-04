Lali y Tini encararán un proyecto laboral juntas y no es con la música Sábado, 20 de abril de 2024 La espera terminó y finalmente los fanáticos de ambas podrán verlas en acción a la par encarando el mismo trabajo

Con un público que aclama verlas juntas encarando algún proyecto artístico, Tini Stoessel y Lali Espósito son, sin dudas, de las artistas más populares y seguidas del país. Ambas pisan fuerte en el exterior y si bien cuando eran chicas se habló de una cierta rivalidad por hacer lo mismo, con el tiempo se ocuparon de desmentirlo y de demostrar que está todo bien entre ellas.



Cada canción que sacan, proyecto que encaran e incluso con quiénes salen (debido a que su vida privada también es de interés para los fans) genera todo tipo de repercusión y en las últimas horas trascendió una versión que causó furor en los internautas.



Es que al parecer el deseo que tenían de verlas juntas en acción está cerca. En las últimas horas fue Tini quien anunció que volverá a la actuación. En una entrevista con MTV y luego de su reconocido protagónico en la serie de Disney, Violetta, reveló la noticia más esperada por su fandom y si bien no habló de fechas exactas, confirmó que pronto comenzarán las grabaciones.



¿De qué trata este proyecto? Lo que se sabe hasta ahora es que Internet Movie Database (IMDb), la página web que almacena datos de películas y series, brindó información sobre este nuevo desafío profesional para Tini, en donde compartiría cartel con Lali.



Según dice la descripción en este sitio web, ambas artistas trabajarían en una miniserie llamada: “De tontas, ni un pelo”, y por lo estipulado, comenzarían con el rodaje en mayo entre Estados Unidos y México. Cabe destacar que ellas no estarán solas, también formarían parte de este proyecto Paola Michelle, Diana Bovio y Cassandra Sánchez Navarro. Hasta el momento ninguna de las dos cantantes se proclamó al respecto para confirmar o desmentir la información.



Lali y Tini participarán en el nuevo álbum de Ca7riel & Paco Amoroso

Paralelamente, este no sería el único proyecto que ambas artistas tendrían en común para el 2024. Hace unas semanas los cantantes Ca7riel & Paco Amoroso lanzaron el tracklist oficial de su primer álbum en conjunto: Baño María. El mismo se estrenará el próximo 18 de abril, y las expectativas son totales, sobre todo cuando trascendieron algunas de las voces invitadas. En el tema Agua cantarán junto con Tini y Lali participará en la canción Supersónico.



Es importante destacar que al inicio de la carrera de ambas, él enfrentamiento entre las dos habría nacido a raíz de que estuvieron en pareja con Peter Lanzani. Es por eso que sus seguidores comenzaron a enfrentarse vía redes sociales y tirándole hate a la otra cantante. Aunque con el tiempo eso pasó y las cantantes lo desestimaron.



Pasaron los años, se sacaron fotos en varios eventos que coincidieron y en más de una oportunidad aclararon que les encantaría hacer algo juntas y aseguraron que eso va a pasar, pero no saben cuándo. Es por eso que este acercamiento de ambas en el nuevo disco de Ca7riel & Paco Amoroso, al igual que la participación en la miniserie por más de que no es una confirmación de que sí trabajarán juntas, es un puntapié para que pronto hagan un single entre las dos.