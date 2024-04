Viajó desde Corrientes con casi dos toneladas de marihuana

Miércoles, 17 de abril de 2024

La división Tráfico de Drogas Ilícitas Morón de la Policía Bonaerense interceptó el vehículo proveniente de Corrientes, en el que había casi dos toneladas de estupefacientes. Detuvieron al conductor



Luego de un allanamiento en San Martín realizado el pasado 13 de abril, a los investigadores de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la delegación Morón de la Policía Bonaerense, bajo el mando de juez federal de Campana, lograron establecer que este martes llegaría a Buenos Aires un vehículo repleto de marihuana que viajaba desde la provincia de Corrientes. Lo interceptaron este martes a la madrugada y hallaron casi dos toneladas de droga. Un detenido.



El procedimiento comenzó a las 5.30, en el marco del operativo "Saturación Norte" de la causa que investiga el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, secretaría penal de Agustín Ocampo.



Fue sobre la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 75 y contó con la colaboración de la Delegación Drogas Ilícitas Zárate-Campana, explicaron las fuentes del caso.



Y contaron que fueron los agentes de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Morón quienes tomaron conocimiento de la llegada desde la provincia de Corrientes de un vehículo con "marihuana en importantes cantidades", destinada "a la zona Oeste del Conurbano Bonaerense".





Después de una serie de tareas investigativas y apostados en vigilancia, este martes pudo ser detectado el vehículo buscado, por lo que los agentes realizaron un seguimiento hasta que fue interceptado sobre la ruta 9.



Las imágenes no dejan lugar a dudas: la parte de atrás del utilitario blanco estaba repleta de panes de marihuana. "Se incautaron 44 bultos de 40 panes cada uno, con un total de 1760 panes y peso 1.801 kilogramos", informaron.



Los agentes procedieron a la detención del conductor, un hombre identificado por las fuentes consultadas como Darío Alejandro M., de 40 años, quien quedó incomunicado y a quien le allanaron el domicilio por orden del juez Charvay.



En la casa del sospechoso apresado, los investigadores hallaron documentación de interés para la causa y otro vehículo del acusado.



En José C. Paz





En las últimas horas, agentes de la Dirección Hidrovías del Paraná de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA allanaron el punto de drogas que funcionaba detrás de un maxikiosco de José C. Paz que habían vigilado por varios días.



Las tareas investigativas fueron efectivas y no les dejaron tiempo a los narcos para escabullirse con la droga ni las armas que escondían bajo la pantalla del negocio de golosinas.



Un video, al que accedió Infobae, muestra el difícil acceso de los federales al comercio, en un angosto pasillo en una calle de tierra, rodeado por otros locales. Luego, con la ayuda de un pesado ariete, tiraron abajo la puerta metálica negra, reforzada con rejas, un ingreso interno enmascarado con el diseño del kiosco y especialmente preparado para evitar intrusos en el búnker.



En el lugar se hallaron 3,5 kilos de clorhidrato de cocaína y 1,5 kilos de marihuana ya fraccionada para su venta unitaria. También se procedió al secuestro de dos armas de fuego, ambas pistolas, una de ellas con numeración suprimida y una importante cantidad de municiones, dinero en efectivo, balanzas, elementos para el corte de la droga y otro material para acondicionar las drogas.



Por el volumen de lo secuestrado, se calcula que aproximadamente fueron sacadas de circulación unas 7.000 dosis de droga, detallaron las fuentes. Por último, hubo tres sospechosos detenidos, quienes quedaron a disposición de la Unidad FuncionaI de Instrucción (UFI) N°16 del Departamento Judicial de San Martín.