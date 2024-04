El mensaje De Paul para Tini tras la canción en la que destroza a Camila Homs

Lunes, 15 de abril de 2024

En medio de las repercusiones por el nuevo tema de Tini, el futbolista del Atlético de Madrid rompió el silencio y en sus Stories de Instagram compartió un contundente mensaje.

Tini Stoessel publicó su nuevo disco y revolucionó las redes con la canción "Ni de ti", donde apunta directamente contra Camila Homs, que siempre creyó que había destruido su matrimonio con Rodrigo De Paul.



Cansada, la cantante expuso que tiene pruebas suficientes que demuestran que eso no es cierto, y también explicó por qué prefirió no presentarlas en medio de las terribles acusaciones que la salpicaron durante su romance con el campeón del mundo con la Selección argentina.



Ahora, en medio de las repercusiones, el futbolista del Atlético de Madrid rompió el silencio y en sus Stories de Instagram compartió un contundente mensaje. "Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo", comenzó el escrito.



"El día de mañana ellos estarán orgullosos por como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie", continuó y agregó: "Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay debajo de la alfombra, pero yo no soy eso".



Acto seguido tuvo unas palabras para Tini por como se comportó con Francesca y Bautista. "Gracias ‘triple’ porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran. Admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar".



"Feliz vida, los quiero", escribió junto a un emoji de una carita guiñando un ojo. No obstante, para terminar, respondió a los rumores de que él le habría iniciado su historia con Stoessel cuando aún estaba con Homs e hizo una revelación. "Ah, y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América", sentenció.