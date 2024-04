Fuerte repercusión en la red por la vuelta de Coty Romero a Gran Hermano

Miércoles, 10 de abril de 2024

La red se inundó de mensajes con el reingreso de la exparticipante, una de las más fuertes y picantes de la historia del reality. A su vez, llamó la atención el gesto que tuvo en Instagram, y que muestra contra quién irá en la casa.



El reingreso de Constanza Coty Romero a Gran Hermano (Telefe) causó revuelo en las redes sociales. Apenas Santiago del Moro dio a conocer la noticia, la repercusión fue inmediata y tanto el fandom de la exparticipante de GH 2022 como público en general celebraron la vuelta.



Quién vuelve a Gran Hermano



"REVIVIÓ GH", fue la etiqueta que se volvió tendencia en X (ex Twitter) en cuestión de minutos. El nombre de Coty rápidamente se viralizó al grito de "merecida revancha".



El conductor de Gran Hermano reveló que quien ingresará esta noche a las 22:30 hs a la casa, será Constanza Romero, ex participante de GH 2022.



"Hoy entra Coty a jugar y va por todo... porque todo es Gran hermano", aseguró Del Moro a través de sus historias de Instagram, y agregó que la ex jugadora regresará por una revancha para el juego, debido a que en la edición anterior, fue una de las participantes más queridas por el público por sus estrategias de juego; sin embargo, quedó eliminada por una jugada que hizo contra Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig. "Ustedes querían revancha, Coty está de vuelta", remató el conductor de Telefe.



Una de las acciones que los internautas descubrieron es que Coty dejó de seguir a Juliana Furia Scaglone en Instagram, pero no los demás participantes, lo que supone que la jugadora entrará para hacerle frente a la polémica participante.