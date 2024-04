"A Diego Maradona lo mataron por una operación para acabar con los símbolos de la Argentina rebelde” Viernes, 5 de abril de 2024 Nicolás Maduro de Venezuela narró qué le había dicho al ex futbolista días antes de su fallecimiento. “Es la tesis que yo tengo y estoy seguro que algún día saldrá a la luz pública”, señaló.

Nicolás Maduro, aseguró que el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona fue asesinado. “Fue una operación para acabar con los símbolos de la Argentina rebelde”, expresó durante la emisión de su podcast en el Estadio Monumental de Caracas “Simón Bolívar”.



Acompañado de su esposa, Cilia Flores; y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava; Maduro indicó: “Hablé con él (Maradona) el día de su cumpleaños 60, esos días antes de que muriera. Le dije: ‘Diego, vente a Venezuela, estoy preocupado por ti. (...) Mira que hay gente muy mala, fascista y saben que tú eres la voz de la rebeldía de los pueblos, que dice lo que nadie se atreve a decir en Argentina y en el mundo’”.



Yo creo que fue una operación para acabar con los símbolos de la Argentina rebelde, la Argentina profunda y primero acabaron con Diego. Tengo esa certeza. Y después querían acabar en vivo y directo por televisión (...) con Cristina (Kirchner). Argentina se quedaba sin voces”, remarcó.



Y siguió: “Yo no voy a disimular un discurso. Lo que llegó con (Javier) Milei al poder en la Argentina fue el fascismo, el sionismo. Ahora Milei habla que él va a encabezar una cruzada para que Venezuela sea sancionada, sea cercada y sea golpeada. Yo le digo desde Caracas, desde los barrios de Caracas, le digo a Milei: ‘¿Tú y cuántos más?’”.



Mírate en el espejo de Bolsonaro, mírate en el espejo de Macri. Quien se mete con Venezuela se seca. Si tuviera un Diego, ya Diego le hubiera respondido a Milei y lo hubiera puesto en su lugar. Por eso es la tesis que yo tengo y estoy seguro que algún día saldrá a la luz pública, la verdad, pero Argentina, la Argentina de Evita, del general Perón, la Argentina de Diego, la Argentina buena resistirá y volverá”, narró el líder chavista.



Por último, sostuvo: “Confío en el pueblo argentino. El pueblo argentino es un pueblo histórico. El pueblo de San Martín, así como nuestro pueblo venezolano es el pueblo de Bolívar. Tuvimos los dos grandes libertadores del sur de América y del norte del sur de América. El pueblo argentino, como el ave Fénix, resurgirá de su ceniza y más temprano que tarde retomará su camino de independencia y de patria”.