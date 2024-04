Shakira estaría apostando otra vez al amor luego de su polémica separación

Viernes, 5 de abril de 2024



La cantante ya habría puesto punto final a todo lo ocurrido con Gerard Piqué, dejando registro en sus canciones de toda la historia.



Shakira volvió a resonar en los medios pero esta vez no por su polémica separación de Gerard Piqué, sino porque habría comenzado una nueva relación.





En Mediodía Noticias dieron a conocer que un famoso estaría saliendo con la colombiana: "Son novios. Lo confirmó un diario británico muy importante, el Daily Mail. Estamos hablando de este hombre que se llama Lucien Laviscount. Él es mitad británico, mitad francés. Ellos hicieron juntos un videoclip y ya, desde ese momento, se encariñaron", empezó contando May Martorelli, sobre el actor de la serie "Emily in Paris".



A su vez, agregaron: "Los amigos de Shakira están preocupadísimos porque con Lucien se llevan 16 años de diferencia y estaría aprovechando la exposición de Shakira para hacerse un poco más conocido".



"Ellos dicen que ella está buscando el amor. Viene de 12 años con Piqué con el corazón roto. Pobre Shakira que ya viene con un montón de sopapos", concluyeron.