Volvieron a robar la casa del hombre que habría matado al cómplice de Martincito

Viernes, 5 de abril de 2024

Anoche, al menos dos delincuentes entraron en la vivienda de la familia Ramos (el dueño de casa está preso por el homicidio) y se robaron cables y otros elementos. La mujer del "tirador" está amenazada.



La sucesión de hechos violentos relacionados con la muerte de un hombre en zona del barrio 17 de Agosto tras recibir al menos un balazo no parece tener fin, y es imprevisible el final.



Siguen encadenándose hechos de violencia tras la muerte de un presunto ladrón en horas de la siesta del miércoles pasado.



El fallecido, de apellido Ponce, sería uno de los cómplices del tristemente célebre Martincito, quien iba con él y se salvó de la balacera.



Anoche, mientras el autor de los disparos sigue preso, delincuentes volvieron a la casa del "tirador" para robarse cables, aberturas, y algunos elementos de valor.



En ese contexto, la mujer de Ramos (detenido) denunció que fue amenazada por familiares del occiso.



Martincito, el líder de la banda delictiva que abrió todo éste abanico de violencia, continúa libre.



Crimen esclarecido: Ajuste de cuentas



El automovilista acusado de matar de un balazo en el pecho a un presunto ladrón en la capital correntina resultó detenido por la Policía a menos de 12 horas de ocurrido el crimen.



Se trata de un comerciante que supuestamente cometió el homicidio en venganza por un robo sufrido en su vivienda y del que culpaba a los dos hombres que agredió a tiros en la vía pública, uno de los cuales resultó ileso.



Por el asesinato de Ángel Emanuel Ponce, de 32 años, fue apresado Roberto Carlos R., de igual edad, quien no poseía antecedente penal alguno.



La captura del sindicado homicida se produjo antes de la medianoche del miércoles en zona del barrio Parque Ingeniero Serantes y a manos de un grupo investigativo de la Unidad Especial Antiarrebatos.



Ayer, en tanto, con sendas órdenes judiciales las autoridades de la Comisaría Decimoctava allanaron dos viviendas en los barrios Paloma de la Paz e Irupé, propiedad del supuesto tirador y de su suegro, respectivamente. Para tal fin contaron con el apoyo de las Divisiones Infantería y Policía de Alto Riesgo.



Como resultado de ambos procedimientos secuestraron el automóvil Volkswagen Gol rojo desde el que se habrían realizado los disparos y el arma de fuego: un revólver calibre 22 corto marca Pasper.





Para la fuerza de seguridad el caso estaría completamente esclarecido. Al parecer, Roberto R. actuó por su cuenta y sin complicidad de un tercero, como sospechaban en un principio.



Ponce sufrió el impacto de un balazo en el tórax delante de su amigo identificado como Martín David M. V., alias "Martincito", de 24 años, en la intersección de las calles Yugoslavia y Cerdeña, límite entre los barrios 17 de Agosto y San Marcelo.



Con el avance de la pesquisa trascendió la supuesta motivación de Roberto R. para disparar contra ambas personas que caminaban en la vía pública.



Presuntamente el comerciante fue víctima el fin de semana de un delito de robo contra su propiedad. De averiguaciones personales supo, o le dijeron, que los ladrones que entraron a su domicilio fueron Ponce y "Martincito".



El damnificado acudió a la comisaría, aportó datos que consiguió de forma extraoficial y no habría obtenido respuestas. Entonces, decidido a actuar por su cuenta y cobrar venganza, siguió los pasos de ambos sospechosos del ilícito hasta dar con ellos el miércoles a las 14.



Después de acercarse en su auto, bajó uno de los cristales y desde el asiento del conductor efectuó varias detonaciones.



"Martincito" y Ponce corrieron. Sin embargo, este último cayó a los pocos metros producto de una herida en el pecho. Más tarde murió en el Hospital Escuela.



El hombre ultimado contaba con antecedentes penales relacionados a un "robo simple en grado de tentativa" y a "lesiones graves". En la actualidad figuraba mencionado en una solicitud de detención, precisamente por una de esas causas.



En tanto, "Martincito" cuenta con prontuario de robos y hurtos.



Sin embargo, en el caso del crimen aparece mencionado como testigo.



En la causa de homicidio simple interviene la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo de María Andrea González.