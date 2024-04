Ucrania bombardeó un polo industrial donde arman drones iraníes y grandes refinerías Martes, 2 de abril de 2024 El complejo petroquímico de Taneko, en Nizhnekamsk, alberga depósitos de combustibles a más de mil kilómetros de la frontera ucraniana, al este de Moscú. También se producen allí aviones no tripulados Shahed que usan las tropas de Putin

Drones ucranianos atacaron instalaciones industriales en la provincia de Tartarstán, dijeron el martes las autoridades rusas, en lo que sería el ataque más profundo de Kiev dentro de territorio ruso desde que comenzó la guerra hace más de dos años.



Siete personas resultaron heridas en el ataque a instalaciones cercanas a las ciudades de Yelabuga y Nizhnekamsk, ubicadas a unos 1.200 kilómetros (745 millas) al este de Ucrania, dijeron autoridades regionales rusas.



El ataque dañó un albergue para estudiantes y trabajadores en una zona económica libre donde, según informes, se encuentra una planta que fabrica drones diseñados por Irán, dijeron otros medios. Tatarstán es conocido por su alto nivel de industrialización.



Los funcionarios de Tartaristán dijeron que el ataque no perturbó la producción industrial, mientras que el alcalde de Nizhnekamsk dijo que el intento de atacar una refinería fue frustrado por las defensas aéreas.



Los funcionarios de Kiev normalmente no reivindican ni niegan la responsabilidad por los ataques en suelo ruso, aunque a veces se refieren a ellos de manera indirecta. The Associated Press no pudo verificar los informes de forma independiente.



El polo industrial de Tatarstán ha sido visitado reiteradas veces por las autoridades rusas para inspeccionar la fabricación de diferentes tipos de armamentos militares que luego se utilizaron en Ucrania, donde la invasión lleva más de dos años y la guerra se encuentra en un punto de estancamiento en el frente, mientras arrecian los bombardeos contra objetivos puntuales dentro del territorio ucraniano.