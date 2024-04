Cierra el histórico casino Tropicana en Las Vegas

Martes, 2 de abril de 2024



El ícono de la ciudad será demolido para dejar espacio para un estadio de las Grandes Ligas de Béisbol de 1.500 millones de dólares



En la película de 1971 “Los diamantes son para siempre”, James Bond se hospeda en una elegante suite del Tropicana Las Vegas.



“He oído que el Hotel Tropicana es bastante cómodo”, dice el Agente 007.





Era el apogeo del Tropicana. El lujoso casino era un lugar frecuentado por el legendario Rat Pack, mientras que su pasado bajo la mafia consolidó su lugar en la tradición de Las Vegas.



Pero después de recibir visitantes durante 67 años, las puertas del tercer casino más antiguo del Strip de Las Vegas se cerrarán con cadenas el martes al mediodía y la demolición está programada para octubre para dejar espacio para un estadio de las Grandes Ligas de Béisbol de 1.500 millones de dólares, parte del último cambio de marca de la ciudad como centro de entretenimiento deportivo.



“Es la hora. Ya se acabó”, dijo Charlie Granado, barman del Tropicana durante 38 años, sobre el cierre del casino. “Me entristece pero, por otro lado, es un final feliz”.



La población del condado de Clark, que incluye Las Vegas, acababa de superar los 100.000 habitantes cuando el Tropicana abrió sus puertas en una franja rodeada por un vasto desierto abierto. Costó 15 millones de dólares construir tres pisos con 300 habitaciones divididas en dos alas.



Su cuidado césped y su elegante sala de exposición le valieron el sobrenombre de “Tiffany of the Strip”. Había una imponente fuente en forma de tulipán cerca de la entrada, mosaicos y paredes con paneles de caoba por todas partes.



Las fotografías en blanco y negro de esa época dan una idea de cómo era el interior del Tropicana en su apogeo, cuando con frecuencia recibía a estrellas de primer nivel en su sala de exposición, desde Elizabeth Taylor y Debbie Reynolds hasta Frank Sinatra y Sammy Davis Jr.



Mel Tormé y Eddie Fisher actuaron en el Tropicana. Gladys Knight y Wayne Newton han residido allí.



En una ciudad conocida por su reinvención, el propio Tropicana experimentó cambios importantes a medida que Las Vegas evolucionaba. En años posteriores se agregaron dos torres de hotel. En 1979, se instaló un techo de vidrieras verdes y ámbar de un millón de dólares sobre el piso del casino.



Se espera que el estadio planeado para el terreno debajo del Tropicana se inaugure en 2028.



“Hay mucha controversia en cuanto a si debería quedarse o debería irse”, dijo Seumala. “Pero lo que sí me encanta de Las Vegas es que siempre se está reinventando”.