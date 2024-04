Un hombre sufrió un corte en el rostro en un torneo de veteranos en Corrientes Martes, 2 de abril de 2024 Los Torneos de Fútbol de las diferentes Ligas de Veteranos de la capital correntina, siempre dejan polémica y muchas noticias. No por el despliegue futbolístico de sus participantes, sino más bien por la cantidad de incidentes que ocurren. Ocurren casi todos los fines de semana y cada vez con mayor violencia. No hubo detenidos y los heridos fueron atendidos en los hospitales. Los participantes reclaman mejor organización a los responsables, que hasta ahora no se hicieron cargo.



El hecho más serio se registró pasada las 18 del sábado 30, en la cancha Llano, en la que se enfrentaban por la llamada "Liga de Tuno" el equipo de "Cara sucias", representando a las Mil Viviendas, versus el combinado de "Bañado Sur". Si bien el primer tiempo fue bastante picado y con algunos roces, no fue hasta el inicio del segundo tiempo cuando se produjeron los eventos más violentos. Los de las Mil Viviendas llevaban la victoria con 2 goles a 1, cuando la parcialidad del otro equipo comenzó a insultarlos. Algunos de los jugadores no supieron lidiar con las gastadas y confrontaron al público, pero de las palabras pasaron rápidamente a las manos, hasta que un hombre, mayor de edad, tomó dos botellas de vidrio, las golpeó entre sí, partió una de ellas y atacó a los jugadores y a quienes estaban con ellos.





Hubo piñas, patadas y dos hombres con severas lesiones punzocortantes en el rostro y brazos. Una de las víctimas, quien sería el hijo de uno de los directores técnicos de los equipos participantes, recibió un profundo corte que le atravesó el rostro.



Todo se salió de control. En el lugar no había Policía vigilando el cotejo; mucho menos servicio de emergencia médica para atender a los heridos. Un móvil policial que estaba en la zona fue alertada del tumulto y al llegar, se topó con una turba de al menos 30 personas atacándose mutuamente. Los dos efectivos intentaron calmar los ánimos, pero casi terminan sufriendo las consecuencias de la violenta reacción. Los heridos fueron hospitalizados y por el caso hasta ayer no había detenidos.



Otros altercados

El segundo incidente ocurrió también el fin de semana en el cotejo disputado entre "Colombia Granaderos" y "Tulays". La batalla campal se originó cuando se producía un cambio táctico en uno de los equipos. Al parecer, uno de los jugadores hizo una seña obscena contra sus contrarios y esto desató el pandemonio, que finalizó todos contra todos. Hubo varios lesionados y un partido terminado por incidentes.



Los disturbios, cada vez más violentos y tumultuosos, se están haciendo frecuentes en este tipo de campeonatos de veteranos, en los que todo conspira contra el espectáculo deportivo, partiendo de la premisa de que no existe previsión en seguridad y mucho menos en resguardo médico si se necesitara de urgencia, ya que el año pasado ha cobrado vidas de varios jugadores descompensados. La queja de quienes participan de estos torneos es constante, pero al fin y al cabo todos participan de igual manera, pese a que no están dadas las condiciones.