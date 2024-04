Evo Morales amenaza con incidentes: "Si me inhabilitan habrá una convulsión" Lunes, 1 de abril de 2024 El ex mandatario, que ya estuvo tres veces en el poder, insiste con presentarse a las presidenciales de 2025 aun cuando el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que afirma que la reelección solo se aplica por una única vez.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó en una entrevista con EFE que en el país habrá una "convulsión" si se inhabilita su candidatura presidencial para los comicios de 2025 y responsabilizó al Gobierno de Luis Arce, con el que mantiene una pelea pese a pertenecer al mismo partido.



"Si inhabilitan a Evo va a haber una convulsión. Si quiere eso, pues, eso va a ser la responsabilidad del Gobierno (...) ese es mi cálculo, soy sincero", advirtió el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).



Morales consideró que "esta clase de luchas solamente se ganan con acción de masas", y dijo que escuchó que diversos sectores anticipan "dificultades" en caso de que su candidatura presidencial sea anulada.



A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que menciona que la reelección indefinida "no es un derecho humano" y que solo se aplica por una única vez de forma continua o discontinua.



Según Morales, esto se debe entender como "una insinuación de una posible inhabilitación de su candidatura".



