Teresa Parodi en el Torquato Tasso de Buenos Aires

Martes, 26 de marzo de 2024

Una de las mujeres más representativas del folklore en Argentina llega a la sala de conciertos Torcuato Tasso ubicada en San Telmo para presentar su último álbum "Retrato de familia"

a cantora y compositora argentina Teresa Parodi anuncia la llegada de tres importantes shows en el Torquato Tasso de barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires en el que presentará su último álbum “Retrato de familia”.



Dice Teresa al respecto: “Elijo presentar mi último disco “Retrato de familia” en el querido Torquato Tasso porque busco la complicidad de la cercanía. Este lugar tan importante para nuestra música popular ahora me abre sus puertas para llevar a cabo un ciclo especial en el que participarán artistas invitados que forman parte del disco”.



El álbum “Retrato de familia” fue lanzado a finales del 2023 y cuenta con 12 canciones y grandes colaboraciones como las de Lula Bertoldi, Nadia Larcher, Víctor Heredia y León Gieco entre otras. Sobre el álbum la cantante expresa: “Mis canciones apelan a una memoria que hemos construido en comunidad afectiva y celebrante. Siento que tengo mucho para decir todavía y por eso el convite. Tenderemos puentes amorosos desde el escenario y los cruzaremos con ilusión y alegría buscando el abrazo reparador tan necesario para seguir adelante en estos difíciles días. Las reuniones familiares son esos estallidos, a veces hechos de silencio, donde encontramos refugio. En nuestro caso, siempre está ese momento sagrado en el que aparecen las guitarras y nos ponemos a cantar. La música es el retrato de nuestra familia; atravesó generaciones, se volcó hacia distintas formas, pero es sin duda nuestro lenguaje común, el idioma en el que hacemos pie. Retrato de familia es más que un disco para mí: es un encuentro circular entre mis canciones, mis hijos, nietas, nietos y todas las personas amorosas que hacen posible mi música y que por eso también son mi familia. Lunas que besan ríos, aromas que llegan para prohibirnos olvidar, selvas resistiendo, tristezas despiertas, pájaros como banderas, nuestra patria quitándose el barro de la piel. Las imágenes que reúne el álbum son las que viven desde siempre en mi escritura, hurgan en los cielos de antaño para señalar el presente y me reafirman social, ideológica, poética y musicalmente".



Y agrega: “Cada canción encontró su lugar en el disco de manera natural. Algunas, como “Cantiga para Dominga” (inspirada en una mujer que luchaba contra sus penas), surgieron de experiencias vividas, mientras que otras, como “Paisaje”, brotaron de manera casi espontánea, como estampidos de letra y melodía que irrumpieron y los dejé hacer. Alguna vez leí que lo que no se da, se pierde. En Retrato de familia insisto en seguir dando, para que el viento lleve lejos las voces, para que mis letras atraviesen tiempos, paisajes y acaricien a otras familias, para que la música sea siempre el lugar más verdadero para encontrarnos.”



Teresa estará en el escenario los días 15, 22 y 29 de Junio y las entradas ya se encuentran a la venta por sistema Passline.