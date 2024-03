El abrupto final del exitoso programa Cocineros Argentinos Martes, 26 de marzo de 2024

El programa culinario de la TV Pública tendrá su última emisión este domingo 31. Un programa así no hubiese sido posible sin una política pública”.

A poco de comenzar su temporada número 16, siempre por la pantalla de la TV Pública, Cocineros Argentinos está siendo levantado del aire. El próximo miércoles 27 de marzo será su último programa en vivo, mientras que la emisión definitiva será el domingo de pascuas, envío que ya fue grabado. Las nuevas autoridades del canal estatal, quienes se posicionaron tras la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina, tomaron esta decisión sin dar mayores explicaciones. De hecho, esta noticia llegó poco antes de que se oficializara la renuncia de Juan Parodi a la dirección de la TV Pública, cargo que había asumido el pasado 5 de febrero.



“Cosas que pasan. Ciclos que lamentablemente se cierran de la manera menos feliz. Pero bueno, podía pasar. Estas cosas son las que pueden pasar, en general, cuando toma posición una nueva gestión, que por supuesto decide cómo quiere que sea su programación y demás”, resume Juan Braceli, actual conductor del ciclo.



“Acá pasa que hubo un par de meses en donde no hubo autoridad. Estaba acéfalo el canal y en un principio había una renovación mes a mes, desde diciembre. Y hasta donde tengo entendido, cuando entraron las nuevas autoridades, sé que tenían la intención de que Cocineros... continúe. Estábamos en eso, viendo qué pasaba, cómo seguía el año, si se proyectaba hasta fin de año, como habitualmente ha sido año tras año desde que arrancó el programa. Y de golpe, de un día para el otro, nos enteramos de que va hasta fin de mes y no hay más programas en vivo. Y vaya a saber también qué va a pasar con la TV Pública, otra cosa muy preocupante”, agrega al respecto.



“Un programa como Cocineros Argentinos, que llegó a cada rincón y mostró cada una de las particularidades de los lugares a los que llegó, que le pudo dar voz a todas esas identidades, no hubiese sido posible si no era a través de una política pública y de un canal público”, define el conductor.



“Por eso es una despedida muy especial y muy sentida, porque son 15 años en un lugar que nos dio la posibilidad de que suceda todo esto. Lo que pasa con la gente es impresionante, me están llegando mensajes de todos lados. Más allá del enojo, hay como una cosa muy entrañable que se generó con el público a lo largo de todos estos años. A pesar del dolor, es hermoso recibir eso. Me emociona”, agrega Braceli.



Para el último programa en vivo contarán con la presencia de algunos de los cocineros que pasaron por el ciclo en estos poco más de 15 años, pero también serán parte cocineros no profesionales de todas partes del país, quienes se sumarán al plato final. “Un gran guiso federal, tratando de meter productos de todos lados”, resume Juan.



Braceli está en el ciclo desde su origen. Con gran experiencia en la cocina profesional, antes de Cocineros Argentinos supo producir decenas de programas para la señal El Gourmet. Hacia fines de 2008 lo convocaron para empezar a idear un programa que inicialmente iba a durar apenas tres meses. “Era lo que se suponía que durara un programa federal. Incluso el nombre era provisorio. Me pidieron de colaborar con el armado de un ciclo que tuviera estas características, con cocineros y cocineras recorriendo el país, viendo distintos productos... Me pidieron que recomendara gente que se bancara estar frente a cámara cocinando, pero a mi me gustó tanto la idea que terminé haciendo el casting. Y quedé”, recuerda.



El primer programa salió al aire el 5 de enero del 2009, era grabado y tenía una hora de duración. Con el tiempo se convirtió en un éxito que trascendió épocas, cambios de gobierno y lenguajes televisivos. “Es lindo recordar todos esos momentos, yo lo tengo muy presente porque es algo que por supuesto me cambió mi vida profesional. Y también mi vida: mi hija mayor tiene 15 años, o sea, es toda una vida recorriendo la Argentina, entrando a las casas, nos han abierto las puertas en lugares alejadísimos de las urbes... Así tenemos tantos y tantos amigos a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, dice el cocinero conductor.



Mientras la productora Kapow, quien desarrolló el formato, está en conversaciones para definir el futuro de Cocineros Argentinos, Braceli está a la expectativa de cómo será el episodio final del programa. “Creo que ahora merecemos este cierre, abrazarnos a todos los televidentes y a todos los que han pasado por el programa, que fue un gran semillero también de productores y productoras de TV. Tengo entendido que la productora tiene algunos ofrecimientos y está conversando. Ya se verá cómo se transforma esto, hacia dónde irá. Ahora es momento de decir ‘hasta siempre’ y darle un cierre a todo esto dentro de la TV pública, que fue nuestra casa desde siempre y la recordaré así, por supuesto”, dice.