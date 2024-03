Amenaza de narcotraficantes a Ángel Di María y su familia

Lunes, 25 de marzo de 2024



Sospechosos a bordo de un auto arrojaron un trozo de nylon negro con una nota en la entrada del country Funes Hills Miraflores, donde el campeón del mundo suele quedarse en sus estadías en la provincia. La Policía provincial los está custodiando.



El cartel fue arrojado por un auto gris en movimiento frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, vecina a Rosario. El hecho fue reportado a las 2:30 de hoy las autoridades por personal de seguridad del lugar, que aseguró haber visto al auto circular de forma llamativa frente al country. Así, llegó personal de una comisaría cercana, que analizó las filmaciones. Allí, se encontró el cartel, que fue incautado.



El cartel decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.



Al cierre de esta nota, la Policía de Investigaciones trabajaba en el lugar.



El episodio se suma a un creciente clima de tensión en la zona. Hoy lunes por la mañana, un colectivero de la empresa Movi en la zona noroeste de Rosario halló una amenaza en el galpón de la firma cuando se disponía a tomar servicio para comenzar su recorrido en la línea 153. El cartel decía: “Hoy uno menos con la mafia zona oeste”. El episodio remite de forma directa al asesinato a sangre fría de Marcos Iván Daloia, el chofer baleado a bordo del vehículo que conducía en la ciudad tres semanas atrás.



El cartel fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones, que se dirigió al lugar por orden del cuerpo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación que fue creado para esclarecer los atentados y crímenes considerados “narcoterroristas”, ya que se cree que fueron instigados por reclusos que buscaron infundir temor en la sociedad con el objetivo de poder conseguir mejores condiciones de detención, que fueron endurecidas desde diciembre pasado por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro.



La amenaza dirigida a Lionel Messi en marzo de 2023 fue mucho más explícita. Una sucursal de la cadena de supermercados Único, que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, fue atacado a tiros en el oeste de Rosario. En la puerta del local, apareció un cartel con un mensaje dirigido al capitán de la Selección.



El mensaje hallado por el Comando Radioeléctrico de la Policía provincial dice: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”.



En diciembre del año pasado, el fiscal Lisandro Artacho, a cargo de esclarecer el hecho ordenó seis allanamientos en Rosario y la localidad de Fray Luis Beltrán que terminaron con un detenido identificado como Edgardo T., alias “El Bocha”, definido por investigadores como un “viejo hampón”. Se le incautaron 2,5 millones de pesos y un Volswagen Voyage que, se sospecha, habría sido usado en el ataque al supermercado También, se hallaron tres celulares que podrán ser peritados.