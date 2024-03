Corrientes Capital

Álvaro Uribe le respondió a Petro quien lo acusó de no pagar impuestos Sábado, 23 de marzo de 2024 El líder del Centro Democrático fue acusado por el presidente Petro de no cumplir con el pago de los impuestos por sus propiedades.

El exmandatario Álvaro Uribe le respondió al presidente Gustavo Petro por haberlo señalado de no pagar el impuesto predial de sus tierras. Además, le dijo que pudieron resolver los cuestionamientos públicos en un encuentro que le propuso el jefe de Estado.



A través de un mensaje en sus redes sociales, Uribe Vélez señaló que cumple con las obligaciones de sus propiedades. “Pago los prediales anticipados. Si el Presidente me hubiera dicho le habría llevado los recibos al café que me invitó”, escribió el exmandatario.



El mensaje del líder del Centro Democrático se da luego de que el presidente Petro lo acusara de evadir impuestos durante su discurso en el evento de Gobierno con el Pueblo realizado en San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre, donde además dijo que el exmandatario es uno de los grandes propietarios.



“El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo el acuerdo nacional y una parte es que por lo menos paguen los impuestos para con eso financiar la educación y la salud”, aseguró el presidente.



A través de su publicación, el expresidente Uribe Vélez aseguró que desde los años sesenta y setenta se han pagado los impuestos prediales a los municipios de Córdoba, donde tiene propiedades, siendo la autoridad que corresponde, debido a que este no es un recaudo presidencial.



”Yo pago los prediales a los municipios, no sabía que se deben pagar al Presidente. En los anexos de la declaración de renta el Gobierno puede verificar los pagos”, sostuvo el exmandatario.



El líder opositor también aclaró que varias de las propiedades que heredó de su familia se vendieron. “En 1961 mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vázquez, entre Tarazá, Antioquia, y Uré, Córdoba. De allá nos echó el EPL. Sin embargo, mi padre mantuvo vinculación a Córdoba hasta su asesinato por la Farc. Las propiedades se vendieron y se pagaron todos los impuestos”, agregó Uribe Vélez.



El presidente Gustavo Petro aseguró que el expresidente Álvaro Uribe ha evadido el predial de sus propiedades - crédito X

Según el presidente Petro, la actualización del catastro permitirá “descubrir una enorme verdad: es que se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagaron los impuestos”. Sus palabras llevaron a un nuevo ataque contra un sector de Antioquia, aseguró que ente El Poblado y Rionegro hay millones de pesos invertidos en carreteras y túneles que han enriquecido a los poseedores de las tierras, pero no pagan valorización.



“Salen a decir que cada antioqueño pague un millón de pesos, hombre, cómo le va a pagar un antioqueño pobre un millón de pesos al que se enriqueció en tres mil millones de pesos, simplemente porque el Estado nacional gobernado por ellos mismos invirtieron en obras públicas de carreteras de doble calzada y túneles al lado de la finca. Así se ha vuelto desigual Colombia”, señaló el mandatario.



Así el presidente rechazó nuevamente la propuesta de Uribe Vélez para realizar una recolección pública de dinero para financiar las vías 4G del departamento, debido a que sostienen que el Gobierno no se ha comprometido con girar los recursos que hacen falta para continuar con su construcción.