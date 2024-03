Corrientes Capital

El Gobierno de Paraguay subrayó su apoyo sin condiciones a Taiwán

Viernes, 22 de marzo de 2024

El ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Gustavo Villate, culminó su gira por la isla con una reunión con el canciller, Joseph Wu; y un almuerzo con el viceministro de Asuntos Exteriores, Remus Li-kuo Chen



El ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate, subrayó este jueves que el país sudamericano mantendrá su apoyo “sin condiciones” a Taiwán, isla que actualmente cuenta con tan sólo doce aliados diplomáticos en el mundo.



En declaraciones a la agencia de noticias EFE al término de su visita a Taiwán, Villate afirmó que Asunción seguirá apoyando a Taipéi “indistintamente” a los programas de cooperación existentes.



“Tenemos más de 66 años de amistad con el pueblo taiwanés y eso no va a cambiar por la cooperación. De lo que sí estamos convencidos es de que si nosotros llevamos a otro nivel esta cooperación, va a ser mucho más beneficioso para ambos pueblos”, aseveró.



El ministro paraguayo culminó su gira por la isla este jueves con una reunión con el canciller taiwanés, Joseph Wu; y un almuerzo con el viceministro de Asuntos Exteriores, Remus Li-kuo Chen, a quienes transmitió el apoyo “sin condiciones” del Gobierno de Santiago Peña.



“(Queremos) transmitirle al canciller que no hay ninguna condición para este apoyo. Nosotros vamos a seguir apostando a este modelo democrático, a la libertad de expresión; vamos a seguir sobre esta vía y Taiwán, para nosotros, es un amigo”, sentenció Villate.



Tras la ruptura de relaciones diplomáticas con la nación insular de Nauru el pasado 15 de enero, Taiwán conserva el apoyo diplomático de doce Estados: siete latinoamericanos y caribeños, tres oceánicos, un africano (Esuatini, la antigua Suazilandia) y un europeo (Ciudad del Vaticano).



Paraguay estableció lazos con la República de China (nombre oficial de Taiwán) en julio de 1957 y actualmente es el único país de América del Sur que mantiene vínculos oficiales con Taipéi.



Paraguay lamentó las detenciones arbitrarias de opositores en Venezuela

En otro orden, el Gobierno de Paraguay lamentó este jueves la “detención arbitraria” de Henry Alviárez y de la ex diputada Dignora Hernández, del partido de la líder opositora venezolana María Corina Machado, Vente Venezuela (VV).



En un mensaje publicado en la red social X, Paraguay “se une a las voces que reclaman la pronta liberación de los dirigentes detenidos y el cese de la persecución política a los miembros de esa agrupación partidaria”.



Este miércoles, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó de la detención de Alviárez por su supuesta vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.



Además, fue arrestada Hernández por presuntamente planear “acciones violentas” para “forzar” la inscripción de la candidatura de Machado, quien fue elegida en primarias como abanderada de la principal coalición opositora, pero está inhabilitada para competir por una sanción de la Contraloría.



Distintos dirigentes de VV han sido detenidos en los últimos dos meses, mientras que la Fiscalía anunció en la víspera la solicitud de aprehensión contra otras siete personas cercanas a Machado, entre ellas su jefa de comunicaciones, Claudia Macero; el ex diputado Omar González Moreno; y Magaly Meda, la jefa de campaña de la antichavista.