Corrientes Capital

Ulises Bueno y Luck Ra estrenaron un cuarteto súper bailable

Viernes, 22 de marzo de 2024



En esta oportunidad, el hermano de Rodrigo y Luck Ra apostaron por un cuarteto clásico, fiel al estilo de los 2000 y con reminiscencias al gran éxito “El mismo calor” de Banda XXI, que tiene raíces de merengue.

Ulises Bueno y Luck Ra se unieron para estrenar un divertido cuarteto titulado “Qué sed”. Los cantantes fascinaron con una propuesta ideal para bailar y escuchar en el boliche, que relata con comicidad el gusto por la bebida.





Los cordobeses relatan en “Qué sed” la decisión de una persona de dejar de tomar luego de haber tenido una fuerte resaca, pero que, a medida que van pasando los días de la semana, decide volver a beber.



“Domingo por la mañana dije basta y lo dejé. Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné y el viernes por la noche le di un beso y me amigué”, expresan los artistas y se muestran en un videoclip en conjunto bailando y bebiendo fernet con cola.



“Ya no me corre sangre, a mí me corre bebida”, expresa la canción que es una suerte de apología al alcohol, además de relacionarlo con el ímpetu que da para ir de fiesta.



Letra completa de “Qué sed”

Y este es para todos los borrachos, como yo





y como todos los cul**dos de mis amigos.



El alcohol me lastimó por eso es que me enojé



domingo por la mañana dije basta y lo deje



hasta el martes todo bien, el jueves lo perdone



y el viernes por la noche le di un beso y me amigue



Me llego una noticia, le pregunte que pasa



era uno de los pibes que hacia previa a su casa



me puse la camisa y me calce las zapas



y con una sonrisa, me fui para su casa



Que sed! Que sed!



Que sed que me da



llego el fin de semana y no pude aguantar





Que sed! Que sed!



Que sed que me da ya me tome un vasito



y quiero ir a bailar



Es que me gusta tanto tomar, la noche, la gira



si no fuera trabajo lo haría todo los días



me gusta tomar, la noche, la gira



ya no me corre sangre a mi me corre bebida



Me dice nene para



te vas hacer mal



pero llegó el fin de semana y que sed que me da.