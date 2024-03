Sofia Pachano fue internada en un hospital de Japón

Lunes, 18 de marzo de 2024

Teleshow contactó a la actriz y bailarina que está junto a su madre Ana Sans, en un viaje que venían planeando hace tiempo



“Algo que comí me dio alergia y me desperté con toda la cara hinchada, estoy mejor pero aún sigo siendo medio Bridget Jones” escribió en una de las historias. Si bien ella lo tomó con bastante humor, debió ser internada para que pudieran bajarle la hinchazón de la cara y el malestar que tenía en el cuerpo.



Teleshow se comunicó con Sofía y dio algunas precisiones sobre su estado de salud: “Nunca fui alérgica a nada, hasta ahora, no sé qué pude haber comido que me provocó la reacción, no tengo idea. Me atendieron muy bien. Me medicaron con corticoides y antihistamínicos, por suerte ya estoy bien, y ya con mamá nos vamos a Hiroshima”.



Después de haber terminado las funciones en Mar del Plata de Kinky Boots, Sofía Pachano terminó de ultimar los detalles de su viaje a Japón junto a su madre Ana. Un viaje muy esperado y soñado por las dos. Cada recorrido que emprende lo sube a sus redes, y hace muy pocas horas que viene relatando la experiencia de pasear por ese país.



La actriz estudió y se convirtió en chef, por eso en cada ciudad nueva que conoce, recorre cada calle, cada uno de los mercados y restaurantes para probar de todo, y de esa manera, también mostrarle a sus seguidores que productos se venden y cuáles son los platos típicos de cada destino.



Pachano agradeció a todos los que la ayudaron para que pueda ser atendida en un Hospital de Tokio, y también le dio las gracias a algunos médicos que a la distancia consultó, ante la emergencia. Como buena influencer dejó un posteo para tengan en cuenta todos los que viajan, con algunas sugerencias y consejitos.



Por supuesto que ante la repercusión que tuvo por lo que contó en sus redes, quiso llevar un poco de calma y en una foto de la madrugada de Tokio, escribió: Todo lo de la alergia fue le sábado! Para que entiendan yo estoy en el FUTURO,12 hs adelantada. Es Lunes 7am acá, así que estoy bien, si estuviera mal no estaría subiéndolo a las redes jajaja. Ósea soy un OGT, nomás pero estoy viva, y cierra con dos caritas riéndose.