Messi, el perro de la película "Anatomía de una caída" se volvió furor Lunes, 11 de marzo de 2024 Muchas estrellas consagradas y flamantes se vieron opacadas por el can del filme de Justine Triet.

El can había sido usado como una gran atracción publicitaria de la película de Justine Triet para promocionar su candidatura, que compitió como Mejor película, además de las ternas de dirección, mejor actriz para Sandra Hüller, montaje y guion original. Finalmente, esta última categoría le dio una estatuilla. En un almuerzo de nominados ni Ryan Gosling, ni Bradley Cooper pudieron evitar mimar a la “gran estrella” de la película francesa. Todo un acaparador de flashes.



“El gran momento fue con Billie Eilish, que se unió a Messi durante casi 10 minutos”, contó la entrenadora de perros y dueña del can, Laura Martin Contini a The Hollywood Reporter sobre la fama que viene teniendo su Messi, que contrasta con el bajo perfil que caracteriza a la actriz alemana protagonista de la cinta. En ella, la intérprete logró lucirse hablando en tres idiomas en una actuación que viene arrasando en los festivales.



Sentado en una de las butacas junto a su “madre”, Messi tuvo un lugar en el discurso de apertura de Jimmy Kimmel, el presentador de la gala. “No he visto a un actor francés comer vómito de esta manera desde Gerard Depardieu”, bromeó, súper ácido mientras las figuras en el lugar, como la gente en sus hogares, se derretían por el border collie, que incluso ya ganó su propio galardón.



La aparición de Messi le dio un aire fresco a una ceremonia que, por momentos, se tornó predecible nombrando a los ganadores que desde hace varias semanas estaban voceados como firmes candidatos a llevarse el galardón. En un divertido momento, el perro apareció “aplaudiendo” en la ceremonia y consiguió sorprender al actor de Barbie, a juzgar por la cara que puso al ser tomado por las cámaras.



El Festival de Cannes cuenta con el Palm Dog, que premia las mejores actuaciones caninas en la gran pantalla. Messi, en su rol de Snoop, el perro lazarillo de un niño con ceguera, fue distinguido por todas las habilidades que demostró durante la cinta. La categoría en el festival francés existe desde 2001 y ya se destacó la labor de Brandy, el pitbull de Brad Pitt en Érase una vez en… Hollywood, y los spaniels de Tilda Swinton en The Souvenir Part II.



Según contó su entrenadora, eligió llamar Messi a su mascota porque “era el más pequeño de la camada” y es la primera sorprendida por la celebridad en que se convirtió su “hijo perruno”. También reveló que por una tradición familiar a cada año le asignan una letra y la del año en que nació Messi, hoy tiene 8, era la “M”. Fueron sus hijos quienes terminaron inclinándose por el nombre de su futbolista favorito.