La crisis del dengue en Brasil es una advertencia para el mundo

Lunes, 11 de marzo de 2024

La enfermedad está arrasando gran parte de Sudamérica y en los próximos años, a medida que el cambio climático amplíe el alcance del mosquito Aedes Aegypti podría hacerse cada vez más prevalente, incluso endémica en gran parte de Europa y EE. UU.



BRASÍLIA - Los pacientes yacen inmóviles en la sala de espera, gimiendo pidiendo ayuda. Búsqueda desesperada de una cama libre en el hospital. Discusiones en urgencias por la medicación.



Desde los días más oscuros de la pandemia de covid-19, cuando los sistemas hospitalarios de todo el país se rompieron bajo el peso de la enfermedad, Brasil no había sido testigo de escenas semejantes. Pero esta vez no es el coronavirus lo que ha llevado a los estados de todo el país a declarar el estado de emergencia e incluso ha impulsado la construcción de un hospital de campaña en Brasilia, la capital del país.



Es el dengue.



La enfermedad está arrasando gran parte de Sudamérica, donde los científicos afirman que el aumento de las temperaturas debido al cambio climático ha ampliado el área de distribución territorial del mosquito que transmite el dengue y ha incrementado su proliferación.



En los dos primeros meses de este año, Paraguay registró casi 100.000 casos sospechosos, más de cinco veces la tasa habitual. Perú, asolado por su propio brote, ha declarado la emergencia en gran parte del país. En Argentina también se ha producido una explosión de casos.



Pero la enfermedad ha surgido con especial virulencia en Brasil, donde los epidemiólogos esperan que el número de casos de dengue alcance los millones -más del doble del récord anterior- y pueda matar a miles de personas.



Según los epidemiólogos, el agravamiento de la crisis de salud pública sirve de advertencia al mundo. La lucha contra la enfermedad ha entrado en una nueva fase impredecible y peligrosa. El dengue se está introduciendo en lugares donde nunca antes había llegado. Y en los lugares donde ya ha estado, el número de casos se está disparando a niveles nunca vistos.



Históricamente, la enfermedad se ha limitado a los climas tropicales. Pero en los últimos años, a medida que los casos se han disparado en gran parte del mundo -se han multiplicado por ocho desde el cambio de milenio-, el virus se ha extendido cada vez más a zonas que antes estaban prácticamente a salvo.



Ahora se registran casos de transmisión local en los estados más cálidos y húmedos de Estados Unidos, donde ya se desplaza el mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad. Florida registró el año pasado la cifra récord de 178 casos de transmisión local. California, Arizona y Texas también están detectando transmisión local. La misma dinámica se observa en el sur de Europa, donde el año pasado se registraron decenas de casos de transmisión local.



Los epidemiólogos advierten que probablemente esto sea sólo el principio. En los próximos años, a medida que el cambio climático amplíe el alcance del mosquito A. aegypti, la enfermedad podría hacerse cada vez más prevalente, incluso endémica, en gran parte del sur de Europa y el sur de Estados Unidos.



“Los casos de dengue están aumentando a un ritmo alarmante”, afirma Gabriela Paz-Bailey, especialista en dengue de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Se está convirtiendo en una crisis de salud pública y está llegando a lugares que nunca antes lo habían padecido”.



El riesgo en los climas septentrionales más ricos se ve atenuado por varios factores, como la prevalencia de ventanas con mosquitera, el aire acondicionado generalizado y las estrictas prácticas de saneamiento, que pueden reducir el número de charcos de agua estancada, donde el A. aegypti puede reproducirse.



Pero los epidemiólogos afirman que no hay que descartar la amenaza, sobre todo este año. Brasil registró más de un millón de casos de dengue sólo en enero y febrero. Para finales de año, se espera que el país sufra 4,2 millones, más de los que se registraron en toda América el año pasado durante su brote récord de dengue.



“No ha habido una transmisión extensa en EEUU, pero eso puede cambiar”, afirma Albert Ko, epidemiólogo de la Universidad de Yale. “Debería preocuparnos que una gran temporada epidémica en Brasil y el resto de Sudamérica impulse la propagación y la transmisión a lugares de EEUU”.



Durante años, los casos de dengue en Brasil no han dejado de aumentar. Pasaron de unos pocos cientos de miles al año a principios de la década de los ochenta a más de 1,4 millones en 2013, y de nuevo a casi 1,7 millones el año pasado. Pero este año, varias fuerzas se combinaron para desencadenar un brote sin precedentes.



Una extraordinaria ola de calor chocó con El Niño, que suele coincidir con una mayor dispersión del dengue, lo que provocó una mayor proliferación del mosquito A. aegypti y alargó su esperanza de vida.



“No se trata sólo de cuántos hay, sino de que viven más”, explica Kleber Luz, que coordina la investigación de las enfermedades transmitidas por A. aegypti en la Sociedad Brasileña de Epidemiología. “Aunque sólo sean uno o dos días, esto afectará al número de casos de dengue”.



Luego vino otro acelerante: la circulación simultánea de los cuatro tipos de dengue. Eso redujo las protecciones inmunológicas que la gente podría haber tenido de otro modo en un país donde el dengue lleva mucho tiempo presente. “Llevo trabajando con el dengue desde 1997″, dijo Luz, “y nunca he visto otro año en el que circulen los cuatro al mismo tiempo”.



Felipe Naveca, epidemiólogo de la Fundación Oswaldo Cruz, una institución brasileña de investigación científica, dijo que momentos como éste, en el que circulan múltiples variantes del dengue, son especialmente peligrosos, porque la gente puede contraer la enfermedad varias veces en un corto periodo de tiempo. Es probable que los casos sigan siendo elevados a medida que se sucedan los picos de cada variante.



“El escenario no es bueno”, afirma.



Para complicar aún más la lucha de Brasil contra el dengue, el mosquito A. aegypti se ha aprovechado durante mucho tiempo de una serie de problemas sociales crónicos: desigualdad, pobreza, planificación urbana desorganizada y un sistema de salud pública que a menudo flaquea.



Millones de brasileños viven en comunidades irregulares densamente pobladas -llamadas favelas o “la periferia”-, a menudo fuera del alcance de los servicios públicos y los servicios básicos. Con una fontanería poco fiable, la gente suele recurrir a almacenar agua al aire libre, creando innumerables criaderos de mosquitos.



“Si la gente no usa el agua durante una semana, el mosquito se reproduce en ella”, afirma Raman Velayudhan, experto en dengue de la Organización Mundial de la Salud. “Es una enfermedad de las ciudades urbanas”.



Muchas de estas fuerzas chocan ahora con especial fuerza en el Distrito Federal de Brasil, que a finales del mes pasado se había convertido en el epicentro del brote de dengue del país.



No tenían cama para mí

La enfermedad se propagó a una velocidad insospechada por las zonas más pobres del distrito, que forman un anillo alrededor del centro de la ciudad, Brasilia. A finales de febrero, la enfermedad estaba en todas partes: casi 120.000 casos probables de dengue en una ciudad de 2,8 millones de habitantes. El sistema hospitalario del distrito, que había resistido los embates de la pandemia de coronavirus, empezó a tambalearse. Las camas hospitalarias se habían agotado.



“El sistema sanitario público y privado del distrito federal está colapsado”, declaró el gobernador del distrito, Ibaneis Rocha. “El momento es grave, y aún no hemos llegado al pico de la epidemia”.



Cuando Loide Rocha dos Santos, de 57 años, fue llevada a un hospital abarrotado el mes pasado, dijo que el caos era evidente. A pesar de la gravedad de su estado -el dengue había reducido su recuento de plaquetas a un nivel peligrosamente bajo-, el centro sanitario de la región de Gama apenas podía hacer nada por atenderla.



“Los dos primeros días tuve que sentarme en una silla de ruedas. “No tenían cama para mí”.



Fue una de las afortunadas. Los pacientes estaban a su alrededor, en el suelo, recibiendo sueros. Otros gritaban de rabia por la falta de atención, según un vídeo grabado por su hija. Un hombre pedía a gritos analgésicos para poder irse a casa a morir.



“No había ningún sitio al que pudiéramos ir”, dijo.



En el otro extremo del distrito, en la empobrecida región de Ceilândia, otra familia peinaba la ciudad en busca de una cama de hospital. Mariana Torres Lima, de 5 años, tenía claramente un caso de dengue, con fiebre alta, vómitos y dolores intensos. Pero cuando los miembros de la familia la llevaron al Hospital Regional de Ceilândia, fueron rechazados, dijeron.



Así que la familia viajó a un hospital de campaña construido para atender a los enfermos de dengue. Tras siete horas de espera, ingresaron a Mariana. Se acurrucó bajo una manta de lana gruesa en un catre militar y se durmió.



Fuera, su tía Bruna Lira hervía de rabia. “El gobierno no se ocupa de nosotros. “Hay basura en las calles y no hay limpieza general en las escuelas. Una cosa lleva a la otra”.



Volvió a sentarse. A su alrededor, en el hospital de campaña, cada vez llegaba más gente. A mediodía, había docenas. Muchos estaban desplomados. Otros vomitaban.



“Este año es diferente”, dijo Antonia Natane Lopes de Lima, de 32 años, que acompañaba a su hijo enfermo. “Este año es peor que nunca”.