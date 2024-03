Corrientes Capital

Según Biden: “Putin y Rusia están sembrando el terror en Europa”

Viernes, 8 de marzo de 2024



Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente norteamericano destacó los logros de su gestión e insistió en la necesidad de aprobar la ayuda militar a Ucrania.



El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió el jueves que no se “inclinará” ante el líder ruso Vladimir Putin y criticó a su rival Donald Trump.



Desde los primeros momentos de su discurso anual, Biden arremetió contra su predecesor y presunto rival republicano en las elecciones de noviembre e instó al dividido Congreso a aprobar la ayuda militar a Ucrania.





Putin está “invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá”, dijo Biden.



“Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará”.



“No fue hace mucho cuando un presidente republicano llamado Ronald Reagan gritó: ‘Señor Gorbachov, derribe este muro’”, dijo Biden, invocando el famoso discurso de Berlín de 1987 en los últimos días de la Guerra Fría.



“Mi predecesor, un ex presidente republicano, le dice a Putin: ‘Haz lo que quieras’”, criticó. “Creo que es escandaloso, peligroso e inaceptable”.