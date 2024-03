Hallan muerto a Thomas Kingston de la monarquía británica Viernes, 1 de marzo de 2024

La policía ejecutará una investigación para esclarecer los hechos y establecer la causa de su muerte. No existen circunstancias sospechosas al respecto.

Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Kingston, hija del príncipe Michael de Kent, primo de la fallecida reina Isabel II, ha fallecido a los 45 años, según ha informado este martes el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real, a través de un comunicado.



“Con el más profundo dolor anunciamos la muerte de Thomas Kingston, nuestro apreciado esposo, hijo y hermano. Tom era un hombre excepcional que iluminó la vida de todos los que le conocieron. Su muerte ha sido un gran shock para toda la familia y le pedimos que respeten nuestra privacidad mientras lamentamos su fallecimiento”, ha recogido la publicación.



Investigación abierta

De acuerdo a la información proporcionada por algunos medios británicos, Kingston ha sido hallado muerto en una vivienda en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra. Ahora bien, no ha sido la razón por la que el príncipe de Gales no acudió ayer al servicio religioso en recuerdo del fallecido Constatino II de Grecia.



Los reyes Carlos III y Camila no han tardado en reaccionar a la inesperada noticia. Ambos se han querido unir “al príncipe, a la princesa y a todos aquellos que lo conocieron en el duelo por un miembro muy querido de la familia”. Además, han enviado sus más sentidos pensamientos y oraciones a Gabriella y a toda la familia Kingston.



La policía ha determinado que llevará a cabo una investigación para esclarecer los hechos y establecer la causa de su muerte. Por el momento, ya han dejado claro que no existen circunstancias sospechosas al respecto ni otras partes involucradas.



¿Quién es?

Graduado por la Universidad de Bristol, Kingston siempre ha estado involucrado con el sector político y financiero, siendo muy bien considerado su trabajo por la liberación de rehenes en Iraq tras unirse a la unidad de misiones diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores en Reino Unido.



Después de estos proyectos, cabe destacar, ha sido director de Devonport Capital, compañía especializada en apoyar a empresas en economías emergentes, brindándoles acceso a financiación y soluciones de puente de liquidez. Su labor, en términos generales, ha sido fundamental.



A nivel personal, Kingston había salido previamente con Pippa Middleton, hermana menor de Kate Middleton, princesa de Gales, con quien ha mantenido una gran amistad. Prueba de ello fue la asistencia con su entonces novia, Lady Gabriella, al enlace de Middleton y James Matthews, en 2017.



Hasta la fecha, no se han aportado detalles sobre el funeral y el entierro. Eso sí, probablemente se desvelarán en las próximas horas. Todo apunta a que será una ceremonia muy íntima, con las personas de su círculo más cercano y pocos invitados.