Becerra contra Milei: "Hay cosas más importantes para hacer que likear 400 tuits en un día"

Viernes, 1 de marzo de 2024



Durante una conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar, la artista opinó sobre la situación del país y las funciones del Presidente de la Nación.



María Becerra se prepara para cerrar la grilla de conciertos en el Festival de Viña del Mar. La argentina se presentará en la jornada del viernes y compartirá la fecha con Trueno, quien se sumó al festival a último momento tras la sorpresiva cancelación de Peso Pluma. Durante este jueves, la cantante dio una conferencia de prensa para hablar de su música pero también opinó sobre la situación política de Argentina. En esta ocasión, volvió a apoyar a su colega Lali Espósito por la polémica que surgió cuando tuvo un fuerte cruce mediático con el Presidente de la Nación Javier Milei.



Durante el ciclo de preguntas y respuestas, Becerra criticó con duras palabras al mandatario demostrando así su apoyo a la artista pop. A raíz de una pregunta de uno de los periodistas, la cantante conocida como La Nena de Argentina comenzó diciendo: "Por el momento no uso mis redes para dar un mensaje tan político directamente, pero la verdad es que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco mucho, es una gran persona, me encanta cómo piensa y lo inteligente que es, cómo habla y las cosas que expresa. La verdad que comparto".



Más adelante, continuó dando detalles de lo ocurrido con su colega y amiga. "Sin embargo, creo que me parece un montón todo lo que está sucediendo. Siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news. Nada, muy confuso y siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, con fake news y con un montón de cosas que se dicen, armándose todo un revuelo político y polémico que no da", agregó. "Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con todo respeto, obviamente es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Pero, me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, ¿no? Más por la situación que está viviendo el país, antes que estar peleando en las redes sociales o likear 400 tuits en un día".



Cabe destacar que hace unos días, la cantante también se había explayado en el país vecino sobre este tema. Unas horas antes de su presentación, habló sobre la realidad que vive su propia familia. "Argentina no está pasando por un buen momento, lo único que espero es que sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie", había comenzado su conferencia. Luego, la joven de 24 años continuó describiendo el día a día que atraviesa su familia: "Es parte de mi realidad, mi familia es una familia normal, se toman el colectivo para ir a laburar, el tren, tengo familia en todo el conurbano, zona sur, zona oeste, La Plata", enumeró.



Acto seguido, la artista dio datos precisos acerca de cómo viven estos días. "Es una realidad que los escucho decir: ‘uh como subió esto, lo otro’. Espero que todo termine siendo para bien, que todo mejore y hagan su labor". Entonces, uno de los periodistas le preguntó directamente: "Pero cuando el Presidente agarra y se lanza contra una artista públicamente y empieza a vociferar, ¿cómo te cae eso?". De inmediato, la novia de Rei aseguró: "Para mí es cualquier cosa, forma parte de la democracia, de la libre expresión, gracias a Dios estamos en democracia hace bastantes años. Querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa no va".