Lula acusó a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos en Gaza Lunes, 19 de febrero de 2024

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", dijo el presidente de Brasil.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Israel de cometer un "genocidio" de civiles palestinos en la Franja de Gaza y comparó sus acciones con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos.



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula a la prensa en Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde asiste a una cumbre de la Unión Africana (UE).



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", agregó, informó la agencia de noticias AFP.



Casi 29.000 palestinos han muerto y más de 68.000 han resultado heridos en bombardeos israelíes y combates en la Franja de Gaza desde el comienzo de una ofensiva israelí, el 7 de octubre pasado, según Hamas.



La operación comenzó poco después de que milicianos del movimiento islamista palestino Hamas se infiltraran en Israel desde Gaza y asesinaran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles.



Los combatientes de Hamas se llevaron consigo a Gaza, en su huida, a unos 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos"Lula(FW)

Lula ha sido uno de los líderes latinoamericanos más críticos de la ofensiva israelí.



El presidente llegó a Etiopía luego de visitar Egipto la semana pasada, donde acusó a Israel de matar indiscriminadamente a mujeres y niños y desobedecer los mandatos de la ONU.